La Oreja de Van Gogh: ¿Qué Pasó con Pablo? ¿Quiénes Son sus Integrantes? Todo Sobre su Regreso

El gran regreso de La Oreja de Van Gogh con sus integrantes originales se tomó de forma agridulce en redes sociales. La controversia se debe a que durante casi un año, la agrupación negó el regreso de Amaia Montero, se despidió de Leire Martínez, quien fue su vocalista durante 17 años, y ahora anunció el regreso de Amaia y la partida de Pablo Benegas, el guitarrista.

Te contaremos detalle a detalle qué está pasando con el regreso de La Oreja de Van Gogh, sus integrantes, y si habrá gira.

La historia de La Oreja de Van Gogh

La Oreja de Van Gogh es un grupo español de pop, originario de San Sebastián, País Vasco. Era 1996 cuando los integrantes de la banda se dieron cuenta de que necesitaban una vocalista. Ya había habido un grupo español de pop muy exitoso con una vocalista mujer en los 80: Mecano, así que ¿por qué este no habría de funcionar? Después de una plática casual entre Pablo Benegas y Amaia Montero, ella se unió al grupo y después vinieron los éxitos.

En 2002 y 2004 fueron nominados a los Premios MTV Latinoamérica, como mejor grupo y artista del año, respectivamente. En 2004 también recibieron una nominación a los Latin Grammy por su álbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida y en 2006 por Guapa.

A la etapa de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero debemos grandes éxitos como 'Rosas', 'La Playa', 'Cuídate' y 'Puedes contar conmigo'.

La salida de Amaia y la llegada de Leire, vocalistas de La Oreja de Van Gogh

Como suele pasar con este tipo de agrupaciones, la voz de Amaia Montero capturó la atención de la audiencia y de las disqueras, así que en 2007, Amaia decide emprender su camino en solitario, por lo que la agrupación se queda sin su icónica voz.

"Quisiera comunicar a toda la gente que me sigue y que me quiere la que hasta hoy es la decisión más difícil de mi vida. Los 11 años que he pasado con LOVG y todo lo que he vivido con ellos permanecerá por siempre en mi corazón y en mi cabeza pero he sentido que es el momento de comenzar una nueva etapa en mi vida emprendiendo mi carrera en solitario", anunció Amaia el 19 de noviembre de 2007.

El grupo declaró que le deseaban lo mejor y que sentían tristeza por su partida, pero que seguirían componiendo nuevas canciones y que buscarían una nueva vocalista.

Fue en julio de 2008 que Leire Martínez, exparticipante de la primera edición de Factor X, España, fue anunciada como la nueva vocalista de La Oreja de Van Gogh.

El primer álbum que la banda grabó con Leire fue A las cinco en el Astoria, que cosechó muchísimos éxitos, entre ellos una nominación a mejor álbum de Pop en español en los Latin Grammy.

La Oreja de Van Gogh continuó teniendo éxito con la voz de Leire durante los siguientes 17 años, uno de sus álbumes más icónicos, el Primera Fila, donde interpretan canciones icónicas en colaboración con otros artistas. Pero todo cambió cuando en octubre de 2024, el grupo anunció en redes sociales que Leire no formaría más parte del grupo.

"Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados. La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo. Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada", decía el comunicado que fue eliminado en octubre de 2025.

¿Quiénes son los integrantes de La Oreja de Van Gogh?

De 1996 a 2007 los integrantes de La Oreja de Van Gogh fueron:

Amaia Montero - voz

Pablo Benegas - guitarrista

Álvaro Fuentes - bajo

Xabier San Martín - teclado

Haritz Garde - batería

De 2008 a 2024 los integrantes de La Oreja de Van Gogh fueron:

Leire Martínez - voz

Pablo Benegas - guitarrista

Álvaro Fuentes - bajo

Xabier San Martín - teclado

Haritz Garde - batería

En 2025

Amaia Montero - voz

Álvaro Fuentes - bajo

Xabier San Martín - teclado

Haritz Garde - batería

¿Por qué culpan a Karol G de lo que está pasando con La Oreja de Van Gogh?

Con el pasar del tiempo, mientras La Oreja de Van Gogh seguía teniendo relativo éxito, la carrera de Amaia Montero en solitario, no tuvo el éxito que ella esperaba. Hubo años donde nadie supo de ella, después, trascendió que estaba atravesando algunos problemas de salud mental. La generación millennial que creció escuchándola, sentía nostalgia por su voz.

Después de mucho tiempo de no saber nada de ella y de no verla en un escenario, en julio de 2024, la artista colombiana Karol G la llevó como invitada sorpresa a su concierto en el estadio Santiago Bernabeu, en España, como parte de su gira 'Mañana será bonito Tour'.

Karol y Amaia Montero interpretaron la canción Rosas ante unos 80 mil asistentes emocionados y sorprendidos por la aparición de Amaia, después de años de no verla.

El momento del concierto se viralizó y le dio la vuelta al mundo, fue entonces que muchos fans empezaron a pedir el regreso de Amaia a La Oreja de Van Gogh. Pero algunos nunca creyeron que realmente sucedería... hasta hoy.

¿Qué pasó con Pablo Benegas?

Y como ya se anticipaba, este miércoles 15 de octubre se hizo oficial el regreso de Amaia Montero, pero hubo otra noticia que fue una sorpresa: Pablo Benegas, guitarrista y fundador no forma parte de esta etapa del grupo.

En una entrevista con el diario El País, Pablo aclaró que no deja la banda, pero que no será parte de esta etapa en la que vuelve Amaia para hacer una gira en 2026 y grabar una canción nueva.

“No dejo el grupo, pero no les voy a acompañar en esta etapa”, dijo Pablo a El País.

¿Qué pasó con Leire Martínez?

Leire Martínez decidió continuar su carrera en solitario y en 2025, lanzó su primer disco en solitario bajo el sello discográfico de Sony Music.

En junio de 2025, se anunció que Leire formaría parte del jurado de Operación Triunfo 2025, junto con Abraham Mateo, Guille Milkyway y Cris Regatero.

La producción de Operación Triunfo anunció que durante la gala del 20 de octubre, todos los concursantes van a interpretar con Leire su primer tema en solitario: 'Mi Nombre'.

Historias recomendadas:

De Trap Queen a Showwoman: Cazzu Transforma el Drama en un Espectáculo Sin Rencores

‘La Noche Eterna del Baby’O’, Documental que Transporta al Público a los Años 70s y 80s

Laura Pausini Abre su Corazón Entre Recuerdos, Canciones y Escenarios