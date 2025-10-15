Por Eso Esperaba… Nuevo Video de Amaia con La Oreja de Van Gogh: Regresa la Cantante

Este miércoles, 15 de octubre de 2025, la Oreja de Van Gogh anunció una nueva etapa, esta vez con Amaia Montero de regreso.

Mediante un video publicado en Instagram, la agrupación compartió parte de los ensayos realizados el pasado 10 de octubre, donde reaparece Amaia.

El video va acompañado de un mensaje donde los integrantes de la Oreja de Van Gogh, Álvaro, Haritz, Xabi y Amaia, aseguran que el tiempo "nos estaba esperando donde lo dejamos”.

Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?

Indicaron que sientes una emoción inexplicable, y que han pasado un año en San Sebastián “escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores “.

Sin embargo, no compartieron más detalles de lo que calificaron como una nueva etapa, asegurando que lo harán más adelante.

Integrante de la Oreja de Van Gogh deja la agrupación

Otra de los anuncios de la Oreja de Van Gogh fue que Pablo, integrante de la agrupación, decidió tomar un descanso para pasar un tiempo con su familia.

Nuestro querido Pablo, por su parte, sigue formando parte del grupo aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros. Después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor.

