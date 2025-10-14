Inicio Ciudad de México ¿Qué Hacer en Halloween y Día de Muertos 2025? Lista de Eventos en CDMX

¿Qué Hacer en Halloween y Día de Muertos 2025? Lista de Eventos en CDMX

Estos son los eventos más importantes que se realizarán por Halloween y Día de Muertos 2025 en la CDMX.

Mega ofrenda de la CDMX

Mega ofrenda de la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Se acerca el Halloween y Día de Muertos 2025, y si aun no tienes planes, te compartimos la lista de eventos para que disfrutes y te diviertas en la Ciudad de México (CDMX).

Cabe recordar que el Día de Muertos es una de las tradiciones más grandes de México, llena de color, alegría, y diversión, es por eso que no te puedes perder las actividades alusivas a la festividad.

Eventos por Halloween y Día de Muertos 2025 en CDMX

En la Ciudad de México habrá una extensa variedad de eventos alusivos al Halloween y Día de Muertos, estos son algunos de los más importantes:

Festival de Ofrendas y Catrinas del Centro Histórico 2025

  • La temática será la conmemoración de los “700 años de la fundación de la Gran Tenochtitlan”, con la cual se busca fortalecer la identidad, el sentido de comunidad y la preservación artística referente a esta fecha. Será del 28 de octubre al 3 de noviembre y se espera la participación de más de 250 ofrendas.
  • Si te interesa participar, el registro será gratuito del 6 al 25 de octubre de 2025 y la instalación de las ofrendas será del 24 al 27 de octubre. 

Mega Procesión de Catrinas 2025

  • La cita es el próximo 26 de octubre de 2025. La procesión está prevista para arrancar a las 18:00 horas y llegar al Zócalo capitalino a las 20:30 horas, sin embargo, podría haber modificaciones.
  • La ruta va del Ángel de la Independencia al Zócalo de Ciudad de México. 

Paseo Nocturno por Día de Muertos 2025

  •  El Paseo Nocturno “Muévete en Bici” por el Día de Muertos, en el que los participantes acostumbran a disfrazarse o maquillarse de catrinas y catrines, se realizará el próximo sábado 25 de octubre. 
  • Las y los asistentes podrán disfrutar del evento en un horario de 19:00 a 23:00 horas. 

Marcha Zombie 2025

  • La marcha zombie será el próximo 18 de octubre de 2025, la cita es en Avenida de la República, frente al Monumento a la Revolución, con destinos al Zócalo capitalino, a las 16:00 horas.

 Noche del Axolotl por Día de Muertos 2025 

Día de Muertos 2025
