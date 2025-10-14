¿Qué Hacer en Halloween y Día de Muertos 2025? Lista de Eventos en CDMX
Estos son los eventos más importantes que se realizarán por Halloween y Día de Muertos 2025 en la CDMX.
Se acerca el Halloween y Día de Muertos 2025, y si aun no tienes planes, te compartimos la lista de eventos para que disfrutes y te diviertas en la Ciudad de México (CDMX).
Cabe recordar que el Día de Muertos es una de las tradiciones más grandes de México, llena de color, alegría, y diversión, es por eso que no te puedes perder las actividades alusivas a la festividad.
Eventos por Halloween y Día de Muertos 2025 en CDMX
En la Ciudad de México habrá una extensa variedad de eventos alusivos al Halloween y Día de Muertos, estos son algunos de los más importantes:
Festival de Ofrendas y Catrinas del Centro Histórico 2025
- La temática será la conmemoración de los “700 años de la fundación de la Gran Tenochtitlan”, con la cual se busca fortalecer la identidad, el sentido de comunidad y la preservación artística referente a esta fecha. Será del 28 de octubre al 3 de noviembre y se espera la participación de más de 250 ofrendas.
- Si te interesa participar, el registro será gratuito del 6 al 25 de octubre de 2025 y la instalación de las ofrendas será del 24 al 27 de octubre.
Mega Procesión de Catrinas 2025
- La cita es el próximo 26 de octubre de 2025. La procesión está prevista para arrancar a las 18:00 horas y llegar al Zócalo capitalino a las 20:30 horas, sin embargo, podría haber modificaciones.
- La ruta va del Ángel de la Independencia al Zócalo de Ciudad de México.
Paseo Nocturno por Día de Muertos 2025
- El Paseo Nocturno “Muévete en Bici” por el Día de Muertos, en el que los participantes acostumbran a disfrazarse o maquillarse de catrinas y catrines, se realizará el próximo sábado 25 de octubre.
- Las y los asistentes podrán disfrutar del evento en un horario de 19:00 a 23:00 horas.
Marcha Zombie 2025
- La marcha zombie será el próximo 18 de octubre de 2025, la cita es en Avenida de la República, frente al Monumento a la Revolución, con destinos al Zócalo capitalino, a las 16:00 horas.
Noche del Axolotl por Día de Muertos 2025
- Este evento gratuito se realizará los días 1 y 2 de noviembre en la Casa Jaime Sabines, ubicada en San Ángel, y promete una programación cultural para todas las edades.
- Habrá música en vivo, teatro, danza, talleres y exposiciones que fusionan tradición y arte contemporáneo.
- Además habrá obras teatrales inspiradas en mitos prehispánicos y leyendas del inframundo, donde los axolotes serán protagonistas. Los horarios serán de las 12:00 a las 20:00 horas los dos días, la entrada es gratuita.
