¿Qué Hacer en Halloween y Día de Muertos 2025? Lista de Eventos en CDMX

Se acerca el Halloween y Día de Muertos 2025, y si aun no tienes planes, te compartimos la lista de eventos para que disfrutes y te diviertas en la Ciudad de México (CDMX).

Cabe recordar que el Día de Muertos es una de las tradiciones más grandes de México, llena de color, alegría, y diversión, es por eso que no te puedes perder las actividades alusivas a la festividad.

Eventos por Halloween y Día de Muertos 2025 en CDMX

En la Ciudad de México habrá una extensa variedad de eventos alusivos al Halloween y Día de Muertos, estos son algunos de los más importantes:

Festival de Ofrendas y Catrinas del Centro Histórico 2025

La temática será la conmemoración de los “700 años de la fundación de la Gran Tenochtitlan”, con la cual se busca fortalecer la identidad, el sentido de comunidad y la preservación artística referente a esta fecha. Será del 28 de octubre al 3 de noviembre y se espera la participación de más de 250 ofrendas.

Si te interesa participar, el registro será gratuito del 6 al 25 de octubre de 2025 y la instalación de las ofrendas será del 24 al 27 de octubre.

Mega Procesión de Catrinas 2025

La cita es el próximo 26 de octubre de 2025. La procesión está prevista para arrancar a las 18:00 horas y llegar al Zócalo capitalino a las 20:30 horas, sin embargo, podría haber modificaciones.

La ruta va del Ángel de la Independencia al Zócalo de Ciudad de México.

Paseo Nocturno por Día de Muertos 2025

El Paseo Nocturno “Muévete en Bici” por el Día de Muertos , en el que los participantes acostumbran a disfrazarse o maquillarse de catrinas y catrines, se realizará el próximo sábado 25 de octubre.

El , en el que los participantes acostumbran a disfrazarse o maquillarse de catrinas y catrines, se realizará el próximo sábado 25 de octubre. Las y los asistentes podrán disfrutar del evento en un horario de 19:00 a 23:00 horas.

Marcha Zombie 2025

La marcha zombie será el próximo 18 de octubre de 2025, la cita es en Avenida de la República, frente al Monumento a la Revolución, con destinos al Zócalo capitalino, a las 16:00 horas.

Noche del Axolotl por Día de Muertos 2025

