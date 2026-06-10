Taylor Swift Sorprende en el Estreno de ‘Toy Story 5’: Canciones que Cantó en Vivo

La premiere mundial de Toy Story 5 se celebró el martes 9 de junio en el Dolby Theatre de Los Ángeles, y aunque el evento reunió a buena parte del reparto original de la saga animada de Pixar, fue Taylor Swift quien se llevó todos los aplausos de la noche con una actuación sorpresa.

Una vez que terminó la película ante más de 3,000 espectadores, la pantalla se levantó para revelar a Swift sentada frente a un piano, ataviada con un vestido amarillo mantequilla, lista para interpretar en vivo por primera vez la canción que el público acababa de escuchar en los créditos finales del filme.

"I Knew It, I Knew You": un regreso al country

La cantautora interpretó por primera vez en vivo "I Knew It, I Knew You", la canción que escribió especialmente para Toy Story 5.

Según reveló en una publicación de Instagram, compuso el tema después de ver una versión temprana de la película. El tema, que la reunió con el compositor Jack Antonoff, marca además el primer lanzamiento de música nueva de Swift desde su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, publicado en octubre pasado.

Con este tema, la estrella de pop debutó en el universo de Toy Story con una canción inspirada en el personaje de Jessie, con la que regresó al estilo country que marcó el inicio de su carrera. eluniversal

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La actuación no terminó ahí. Después de su performance, Swift se dirigió al público y expresó su emoción por formar parte del universo de Toy Story. Entonces, el legendario compositor, ganador del Oscar y creador del himno de la franquicia, apareció en el escenario. Junto a Swift interpretó "You've Got a Friend in Me", la canción que acompaña a la saga desde 1995, y el público respondió con una nueva ovación.

Al dirigirse a la audiencia, Swift definió la cinta como "increíblemente hermosa" y "una obra maestra", y añadió: "Significa muchísimo para mí ser una pequeña parte del universo de estas películas".

Una canción récord antes del estreno

"I Knew It, I Knew You", lanzada el 5 de junio, fue coescrita con Jack Antonoff y en su día de estreno consiguió el récord del sencillo de una banda sonora con más reproducciones en Apple Music durante sus primeras 24 horas, según informó la plataforma.

Un elenco de lujo para la nueva entrega

Swift posó junto al elenco de toda la vida de la franquicia: Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear) y Joan Cusack (Jessie), y los recién llegados Greta Lee como Lilypad y Conan O'Brien como Smarty Pants. Entre las incorporaciones de esta entrega también destacan Bad Bunny en el papel de Pizza With Sunglasses y Craig Robinson como Atlas.

Toy Story 5, dirigida por Andrew Stanton, llega a las salas de cine el 17 de junio