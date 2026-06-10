Taylor Swift Sorprende en el Estreno de ‘Toy Story 5’: Canciones que Cantó en Vivo

Taylor protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al interpretar su nuevo tema original y unirse a Randy Newman en You've Got a Friend in Me.

Taylor Swift Sorprende en Estreno Toy Story 5: Estas Dos Canciones Interpretó En VivoFoto: GettyImages

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En la premiere de Toy Story 5, Taylor Swift emociona al interpretar su canción original y unirse a Randy Newman. Descubre cómo Swift se convierte en parte del universo de Toy Story.

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