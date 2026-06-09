¿En Cuántos Mundiales Ha Cantado Shakira? Estas Son Sus Canciones y Evolución de su Música

¿Cuántas veces ha cantado Shakira en un Mundial? Conoce todas sus canciones mundialistas, desde ‘Hips Don’t Lie’ hasta ‘Waka Waka’, y cómo ha evolucionado su música.

cuantos-mundiales-ha-cantado-shakira-canciones-evolucion-musicaFotos: Reuters / GettyImages

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Shakira: la reina de los Mundiales. Desde Alemania 2006 hasta el esperado 2026, su música ha unido a millones. Conoce su legado musical en la Copa del Mundo.

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