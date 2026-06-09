¿En Cuántos Mundiales Ha Cantado Shakira? Estas Son Sus Canciones y Evolución de su Música

Shakira no solo ha conquistado las listas de popularidad, también se ha convertido en una de las artistas más importantes en la historia musical de la Copa Mundial de la FIFA.

Desde su primera aparición mundialista en 2006 hasta convertirse en la voz detrás de algunos de los himnos más recordados del torneo, la cantante colombiana ha marcado diferentes generaciones de aficionados con canciones que mezclan pop, sonidos latinos y ritmos de distintas culturas.

Pero ¿en cuántos Mundiales ha cantado Shakira y cuáles han sido sus canciones? Este es el recorrido de la barranquillera por la fiesta más grande del futbol.

¿Cuántas veces ha cantado Shakira en un Mundial?

Shakira ha formado parte de la música mundialista en varias ocasiones. Su historia comenzó en el Mundial de Alemania 2006, cuando llegó como una de las estrellas pop más grandes del momento y fue invitada a cantar en la ceremonia de clausura.

A partir de ahí, la colombiana creó una conexión especial con la FIFA y regresó en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, dos ediciones donde sus canciones se volvieron parte de la memoria de millones de fanáticos alrededor del mundo.

Alemania 2006: Shakira conquista el futbol con ‘Hips Don’t Lie’

El primer acercamiento musical de Shakira con los Mundiales llegó en Alemania 2006. En ese momento, la cantante atravesaba uno de los puntos más altos de su carrera gracias al éxito internacional de ‘Hips Don’t Lie’, colaboración junto a Wyclef Jean.

Aunque la canción no nació originalmente como un himno mundialista, la FIFA invitó a la colombiana a presentarse durante la ceremonia de clausura del torneo, donde interpretó una versión especial llamada ‘Hips Don’t Lie/Bamboo’.

Con esta presentación, Shakira comenzó una relación con el futbol que años después la convertiría en una figura recurrente de la Copa del Mundo.

Sudáfrica 2010: ‘Waka Waka’, la canción que hizo historia

Cuatro años después llegó el momento que cambiaría para siempre la relación entre Shakira y los Mundiales: ‘Waka Waka (This Time for Africa)’.

La canción, interpretada junto al grupo sudafricano Freshlyground, fue elegida como tema oficial del Mundial de Sudáfrica 2010 y mezcló sonidos pop con influencias africanas para crear uno de los himnos deportivos más reconocidos de todos los tiempos.

Además de acompañar el torneo en el que España consiguió su primera Copa del Mundo, ‘Waka Waka’ se convirtió en un fenómeno global y consolidó a Shakira como una de las artistas más relacionadas con la historia de los Mundiales.

Brasil 2014: Shakira regresa con ‘La La La’

Después del éxito de ‘Waka Waka’, Shakira volvió a la fiesta mundialista en Brasil 2014 con ‘La La La (Brazil 2014)’, una nueva versión de su canción incluida en el álbum oficial del torneo.

El tema contó con la participación del músico brasileño Carlinhos Brown y mantuvo la fórmula que ya caracterizaba a la cantante en los Mundiales: energía, baile y una mezcla de sonidos internacionales.

La colombiana volvió a presentarse en la ceremonia de clausura, reafirmando su lugar como una de las voces más representativas del futbol.

México, Estados Unidos y Canadá 2026: Shakira arrasa con 'Dai Dai'

En este Mundial 2026 Shakira se unió al artista africano Burna Boy para crear el himno oficial de la Copa del Mundo, que este año será albergada por tres países por primera vez en su historia.

De esta forma, Shakira se ha convertido en la reina musical de los mundiales.

El video de la canción suma ya 100 mil millones de reproducciones mientras la colombiana se prepara para animar tanto la fiesta de inauguración en México, el jueves 11 de junio, como el medio tiempo de la gran final que se disputará en Estados Unidos.

La evolución de Shakira en los Mundiales

La historia de Shakira en la Copa del Mundo también refleja su propia evolución como artista. En 2006 llegó como una estrella latina que conquistaba la industria global; en 2010 se transformó en la creadora de uno de los himnos deportivos más famosos, y para 2014 ya era considerada una figura inseparable de la música mundialista.

Con ritmos latinos, fusiones culturales y canciones diseñadas para unir a millones de personas, Shakira logró que su música quedara ligada para siempre a la emoción del futbol.

Así que sus apariciones en los Mundiales construyeron un legado que la convirtió en una de las artistas más importantes en la historia musical del torneo.