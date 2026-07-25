Integrante de Bely y Beto Muere en Argentina: ¿Quién Era y Qué le Pasó? Equipo Comparte Mensaje

Este sábado se confirmó el fallecimiento de un integrante del equipo del proyecto infantil Bely y Beto, quien perdió la vida en Argentina durante la gira internacional que la agrupación se encuentra realizando en ese país.

Se trata de Samuel Garza Rodríguez, quien se desempeñaba como community manager de la producción. Originario de Monterrey, Nuevo León, los integrantes del espectáculo lamentaron la partida de quien era el encargado de la estrategia digital y la administración de las plataformas del show, y una pieza fundamental detrás de cámaras para mantener el vínculo entre el proyecto y su audiencia.

Hasta el momento no se han dado a conocer de forma oficial las causas del deceso, ocurrido en suelo argentino, mientras el equipo realiza las gestiones correspondientes para la repatriación de sus restos. A las condolencias se han sumado diversas instituciones, entre ellas la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), de la cual Samuel era egresado.

Mucho más que un compañero

A través de sus canales oficiales, la producción dedicada al entretenimiento infantil dedicó emotivas palabras para reconocer su trayectoria y legado humano dentro del proyecto:

"Samuel fue mucho más que un integrante de nuestro equipo. Durante el tiempo que compartimos con él , nos regaló su profesionalismo, compromiso, alegría y calidad humana. Su dedicación y entrega dejará una huella imborrable en cada uno de nosotros, así como en todos los proyectos de los que formó parte."

Finalmente, los integrantes y compañeros de trabajo expresaron la huella imborrable que deja su partida y reiteraron el cariño hacia su memoria tras el tiempo compartido durante las giras y producciones del espectáculo:

"Hoy despedimos a un gran ser humano, un excelente trabajador y, sobre todo, un gran amigo. Su pérdida deja un profundo dolor en nuestros corazones, pero también un legado de compañerismo, respeto y pasión que siempre recordaremos."