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Integrante de Bely y Beto Muere en Argentina: ¿Quién Era y Qué le Pasó? Equipo Comparte Mensaje

La agrupación emitió un mensaje en redes sociales tras el sorpresivo hecho ocurrido en medio de sus presentaciones internacionales.

El equipo durante su gira internacional. Foto: FB Bely y BetoEl equipo durante su gira internacional. Foto: FB Bely y Beto

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