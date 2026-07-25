Accidentes

Captan a Automovilista y Motociclista Realizando 'Carreritas' en Carretera Nacional de Allende

Un automovilista y un motociclista fueron captados presuntamente realizando "carreritas" y maniobras peligrosas sobre la Carretera Nacional, en Allende, poniendo en riesgo a otros conductores.

Automovilista y motociclista son captados realizando maniobras de riesgo en AllendeGraban a automovilista y motociclista compitiendo a alta velocidad en Allende.Foto: N+

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Impactantes imágenes muestran a un automovilista y un motociclista realizando 'carreritas' en la Carretera Nacional de Allende. ¿Qué medidas se deben tomar para evitar estos riesgos?

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