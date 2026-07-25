Captan a Automovilista y Motociclista Realizando 'Carreritas' en Carretera Nacional de Allende

Un automovilista y un motociclista fueron captados presuntamente realizando "carreritas" sobre la Carretera Nacional, a la altura del municipio de Allende, en Nuevo León. Las imágenes, difundidas tras los hechos ocurridos durante la noche del viernes 24 de julio , muestran a ambos conductores circulando a alta velocidad sobre esta importante vía, mientras aparentemente compiten entre sí. En el video también se observa al motociclista realizando maniobras de riesgo, al conducir durante algunos metros únicamente sobre la rueda trasera, una práctica que pone en peligro tanto su integridad como la de los demás usuarios de la carretera.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Automovilista y Motociclista son Captados Haciendo 'Carreritas' en Carretera Nacional, NL

La difusión de estas imágenes ocurre en medio de una serie de accidentes viales registrados en la Carretera Nacional, varios de ellos relacionados con el exceso de velocidad y la imprudencia al volante. Uno de los casos más recientes ocurrió apenas un día antes, cuando una mujer perdió la vida en un accidente registrado sobre esta misma vía. En ese hecho, el conductor del vehículo resultó lesionado.

Imprudencias se repiten en distintas vialidades

Especialistas y autoridades han insistido en la importancia de fortalecer la cultura de la educación vial, ya que este tipo de conductas no solo se presentan en la Carretera Nacional, sino también en distintos municipios del estado.

Entre las infracciones más frecuentes se encuentran las vueltas prohibidas, ignorar la luz roja de los semáforos, realizar arrancones y conducir a velocidades superiores a las permitidas. Estas acciones representan un riesgo constante para automovilistas, motociclistas, peatones y cualquier persona que transite por las vialidades.

Además, recordaron otros accidentes recientes en Nuevo León, como el ocurrido en Apodaca, donde una volcadura provocó la muerte de un vendedor ambulante que se encontraba sobre una banqueta, presuntamente a consecuencia de la velocidad excesiva.

Finalmente, exhortaron tanto a las autoridades como a los conductores a reforzar las acciones de prevención y vigilancia para reducir los accidentes en las carreteras y vialidades del estado.

Con información de Adriana Garcino/ Noticias N+

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