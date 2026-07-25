Accidentes

Motociclista Resulta Herido Tras Choque en Ciudad Juárez; Conductor Huyó del Lugar

Un motociclista sufrió múltiples fracturas tras ser impactado por una camioneta en la colonia Felipe Ángeles, en Ciudad Juárez. El conductor abandonó el lugar después del accidente.

Tras el fuerte choque, el motociclista fue proyectado varios metros.Tras el fuerte choque, el motociclista fue proyectado varios metros. Foto: N+

Destacado

Motociclista herido gravemente en Ciudad Juárez tras choque con camioneta a exceso de velocidad. El conductor se dio a la fuga. Autoridades investigan. ¿Qué sigue en este caso?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+