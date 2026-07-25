Motociclista Resulta Herido Tras Choque en Ciudad Juárez; Conductor Huyó del Lugar

Un motociclista resultó con lesiones de consideración la noche del viernes 24 de julio, luego de ser impactado por una camioneta en calles de la colonia Felipe Ángeles, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta circulaba presuntamente a exceso de velocidad sobre la calle Nogales. Al llegar al cruce con Arroyo de las Culebras, habría omitido un señalamiento de alto, lo que provocó que se impactara de frente contra un hombre que viajaba en motocicleta.

Tras el fuerte choque, el motociclista fue proyectado varios metros sobre la carpeta asfáltica, mientras que el conductor de la camioneta descendió del vehículo y huyó del lugar a pie, según las versiones preliminares.

Vecinos y testigos solicitaron apoyo al número de emergencias, por lo que minutos después arribaron cuerpos de auxilio para atender al lesionado.

Motociclista sufrió fracturas; investigan responsabilidad del conductor

Paramédicos voluntarios de la Comisión Estatal de Emergencias brindaron las primeras atenciones al motociclista, quien presentaba fracturas en la clavícula, así como en brazos y piernas.

Debido a la gravedad de las lesiones, una ambulancia de URGE acudió al sitio para trasladarlo a un hospital, donde recibiría atención médica especializada.

Por su parte, agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

Las autoridades informaron que, posteriormente, la esposa del presunto responsable acudió al lugar del percance para hacerse cargo de los gastos derivados de la atención de la víctima, mientras continúan las investigaciones para localizar al conductor que abandonó la escena del accidente.