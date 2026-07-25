Confirmado: La SEP Dará un Apoyo de $2,160 Previo al Regreso a Clases: ¿Quiénes Cobran y Cuándo?

Hace poco se dio a conocer el nuevo calendario escolar de educación básica en México y ahora la SEP dio un anuncio inesperado, pues entregará un apoyo económico de 2,160 pesos en una sola exhibición previo al regreso a clases 2026, por eso acá te decimos qué personas cobran dicho pago y cuándo lo depositan.

Con la publicación del calendario escolar de la SEP 2026-2027, en una nota te mostramos las fechas más importantes a tomar en cuenta, el día en que los niños de preescolar, primaria y secundaria regresan a clases y lo que debes saber respecto a los dos calendarios oficiales que fueron anunciados por las autoridades educativas de México.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Investigan en CDMX Suicidio de Maestro tras Señalamientos de Acoso Sexual

¿A qué personas la SEP dará un apoyo económico de 2,160 pesos en 2026?

A través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del pasado 23 de julio 2026, la Secretaría de Educación Publica (SEP) anunció que dará un bono extra neto a varios maestros, es decir, libres del pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR). El objetivo de este depósito es fortalecer la economía de los profesores. Las personas que van a poder cobrar dicho apoyo son los siguientes:

Docentes y empleados de las Escuelas Normales.

Personal de los Centros de Actualización del Magisterio (CAM).

Trabajadores de las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Personal administrativo, técnico y manual de las instituciones indicadas previamente.

¿Cuándo deposita la SEP el pago de 2,160 pesos previo al regreso a clases 2026?

Con el compromiso de otorgar la Medida Económica como reconocimiento extraordinario a la labor docente, el apoyo económico será depositado en la quincena número 16 de este 2026, es decir, entre el jueves 30 o viernes 31 de agosto.

El pago se va a entregar directamente en el medio que cada docente y personal administrativo use de manera habitual para cobrar su sueldo y aparecerá en el talón de pago bajo el código de concepto C.3W, así va a ser fácil identificar la llegada del bono.

AO