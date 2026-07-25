Educación

Confirmado: La SEP Dará un Apoyo de $2,160 Previo al Regreso a Clases: ¿Quiénes Cobran y Cuándo?

La SEP dará un pago de 2 mil 160 pesos a varias personas previo al inicio del ciclo escolar 2025-2026, por eso checa quiénes reciben el bono extra y cuándo lo depositan.

La SEP dará apoyo económico de 2,160 pesos previo al regreso a clases 2026 quiénes cobran cuándo depositanLa SEP prepara un depósito de 2 mil 160 pesos en 2026. Foto: Cuartoscuro

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