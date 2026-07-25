Jueza Aplaza Audiencia de Danna Yanina “N” por Caso de Dafne Zapata Quintos; Esta es la Fecha

Tras casi cuatro horas de audiencia en el Centro Integral de Justicia de Altamira, la jueza ordenó el aplazamiento de la continuación de la audiencia inicial, en donde señalan a Danna Yanina “N” de participar en el feminicidio de Dafne Quintos.

Será hasta el día lunes 27 de julio cuando haya una resolución en este caso.

La abogada Dunia Magaly Ramírez Méndez, defensa de Danna, refirió que solicitaron a la jueza el aplazamiento porque no acudieron los 32 testigos que deben comparecer.

"No puede haber contacto entre testigos entonces se refirió que a partir del día lunes a las 8:00 de la mañana se desahoguen los testimonios, y como son 30, a lo mejor desde la mañana, tarde, noche o madrugada. Se amplió el término constitucional a las 144 horas y termina el día lunes, entonces el día lunes pues si va a ser algo maratónico".

"Inclusive faltaron de localizar y como es una cantidad muy grande los citatorios y la falta de me imagino actuarios, porque estamos en periodo vacacional por eso de estimó que y sobre todo no se contaminara, los testigos no podían pasar unos hoy y después el día lunes otros", dijo Dunia Magaly Ramírez Méndez.

Acuden 9 testigos de 32 citados para audiencia de Danna

La defensa informó que solo acudieron 9, dentro de esas personas también acudió Alejandra Quintos, madre de Dafne, para testificar en la comparecencia.

A las afueras de la sala de audiencia, se reunió un grupo de manifestantes, exigiendo justicia para Dafne, adolescente que fue ultimada, así como para Danna, imputada en este caso.