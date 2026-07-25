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Jueza Aplaza Audiencia de Danna Yanina “N” por Caso de Dafne Zapata Quintos; Esta es la Fecha

Jueza ordenó el aplazamiento de la continuación de la audiencia inicial de Danna Yanina “N”.

Jueza Aplaza Audiencia de Danna Yanina “N” por Caso de Dafne Zapata Quintos; Esta es la FechaFoto: N+

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Aplazada la audiencia de Danna Yanina 'N' en el caso de Dafne Quintos. Solo 9 de 32 testigos asistieron.

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