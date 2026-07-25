Vecinos de la Colonia del Valle Levantan Bloqueo en Eje 6 sur por Despojos: ¿Qué Acordaron?

Residentes de la colonia Del Valle retiraron este sábado el bloqueo en avenida Coyoacán y Matías Romero tras acordar con autoridades investigar los presuntos despojos de viviendas, advirtiendo que de incumplirse el pacto cerrarán el Eje 6 Sur.

Acuerdos para frenar los despojos en la colonia Del Valle

Tras la liberación de la vialidad, los colonos convocaron a una conferencia de prensa a las 17:00 horas en el mismo cruce para informar los detalles del diálogo. Como condición para retirar el plantón, establecieron los siguientes compromisos:

Instalación de mesas de trabajo con autoridades de la CDMX.

Seguimiento de los casos a través de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).