Sociedad

Vecinos de la Colonia del Valle Levantan Bloqueo en Eje 6 sur por Despojos: ¿Qué Acordaron?

Los habitantes retiraron la protesta que mantuvieron por cuatro días tras pactar mesas de diálogo con autoridades capitalinas orientadas a recuperar inmuebles presuntamente invadidos

Vecinos de la Colonia del Valle Levantan Bloqueo en eje 6 sur por Despojos: ¿Qué Acordaron?Foto: X / @SCPPyBG

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