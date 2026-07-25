Vecinos de la Colonia del Valle Levantan Bloqueo en Eje 6 sur por Despojos: ¿Qué Acordaron?

Residentes de la colonia Del Valle retiraron este sábado el bloqueo en avenida Coyoacán y Matías Romero tras acordar con autoridades investigar los presuntos despojos de viviendas, advirtiendo que de incumplirse el pacto cerrarán el Eje 6 Sur.
Acuerdos para frenar los despojos en la colonia Del Valle
Tras la liberación de la vialidad, los colonos convocaron a una conferencia de prensa a las 17:00 horas en el mismo cruce para informar los detalles del diálogo. Como condición para retirar el plantón, establecieron los siguientes compromisos:
Instalación de mesas de trabajo con autoridades de la CDMX.
Seguimiento de los casos a través de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
Operativo preventivo en la calle Matías Romero
Uno de los focos del conflicto se ubica en la casa número 57 de la cerrada Matías Romero, propiedad que cuenta con una denuncia formal por despojo. Elementos de seguridad mantienen un perímetro en la zona y restringen el acceso a los vecinos para evitar enfrentamientos con las personas que ocupan el lugar.
Durante la jornada, los residentes documentaron que un vehículo acudió al domicilio para retirar pertenencias. Al interior del inmueble se encuentran personas que se identificaron ante los presentes como trabajadores, quienes aseguraron desconocer la identidad del propietario del predio.
Advertencia de nuevas movilizaciones
La red vecinal, integrada por 1,500 personas coordinadas, estableció que la apertura de la circulación vial es una medida temporal condicionada al avance legal de las investigaciones.
Si las autoridades no logran la recuperación de los predios y el retiro de los investigados mediante las vías institucionales, el grupo retomará las movilizaciones y trasladará el cierre al Eje 6 Sur.