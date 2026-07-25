Sujeto Extorsionó a Adolescente con Publicar Contenido Íntimo en la Ciudad de Puebla

Este sábado 25 de julio de 2026 se dio a conocer la sentencia de casi dos años de prisión contra Arath “N” por el delito de extorsión en agravio de una adolescente en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, el hoy sentenciado inició una relación sentimental con la víctima y tras la ruptura, la amenazó con publicar contenido íntimo si no seguían juntos.

Arath “N” amenaza a menor de edad con publicar contenido en la ciudad de Puebla

Los actos de investigación revelan que en septiembre de 2023 la víctima conoció al sentenciado, con quien inició una relación sentimental. Posteriormente, al concluir dicha relación, Arath “N” la contactó para exigirle que continuaran juntos, bajo la amenaza de difundir contenido íntimo.

Tras la denuncia, la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión realizó diversas diligencias que permitieron acreditar la responsabilidad del acusado, por lo que el 17 de junio de 2025 se cumplió orden de aprehensión en su contra.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria contra Arath N., de 21 años de edad, por su responsabilidad en el delito de extorsión cometido en agravio de una adolescente en la ciudad de Puebla. #FiscalíaInforma https://t.co/swa5Bu0foy pic.twitter.com/n0I1K8LGXO — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 25, 2026

Sentencian a Arath “N” por extorsión contra adolescente en la ciudad de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria contra Arath “N”, de 21 años de edad, por su responsabilidad en el delito de extorsión cometido en agravio de una adolescente en la ciudad de Puebla.

El 23 de julio de 2026, durante audiencia de procedimiento abreviado, la autoridad judicial le impuso una pena de un año y ocho meses de prisión, sanción pecuniaria por 9 mil 048 pesos con 22 centavos, amonestación pública y el pago de 70 mil pesos por concepto de reparación del daño.

Con información de N+

GMAZ