Seguridad

Sujeto Extorsionó a Adolescente con Publicar Contenido Íntimo en la Ciudad de Puebla

Arath "N" sostuvo una relación sentimental con la víctima y tras la ruptura la amenazó con difundir material privado si no seguían juntos.

Sentenciado Arath N Extorsión Adolescente Menor de Edad Contenido Íntimo PueblaSentencian a Sujeto por Extorsionar a una Adolescente en la Ciudad de Puebla. Foto: X @FiscaliaPuebla

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