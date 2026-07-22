Seguridad

Detienen a Sujeto que Besó y Realizó Tocamientos a una Niña durante Fiesta Infantil en Puebla

Luego de un operativo de búsqueda, lograron arrestar al acusado de abuso en el barrio de Santiago Mixquitla de San Pedro Cholula, Puebla.

Detienen a Sujeto que Besó y Realizó Tocamientos a una Niña durante Fiesta Infantil en PueblaHombre irrumpe fiesta infantil para acosar a menor. Foto: Facebook El Coyote

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Un sujeto fue arrestado tras besar y tocar a una niña en San Pedro Cholula. La comunidad y las autoridades actuaron rápido. Descubre los detalles.

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