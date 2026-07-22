Detienen a Sujeto que Besó y Realizó Tocamientos a una Niña durante Fiesta Infantil en Puebla

Un sujeto a bordo de una bicicleta burló el cerco de un evento familiar en el barrio de Santiago Mixquitla, en San Pedro Cholula, para presuntamente agredir sexualmente a una niña el pasado domingo 19 de julio.

Cámaras de vigilancia captaron como el implicado ingresó sin autorización al inmueble ubicado en la calle 5 de Mayo, de acuerdo a las imágenes realizó tocamientos indebidos y besó a la víctima en dos ocasiones antes de darse a la fuga.

La alerta a adultos corrió a cargo de otra menor que se encontraba en el área de juegos, quien percibió el comportamiento inapropiado y avisó de inmediato a los padres. Al verse sorprendido, el individuo abordó su vehículo de dos ruedas y escapó rápidamente con rumbo desconocido.

La familia afectada difundió grabaciones del suceso en plataformas digitales para solicitar la colaboración vecinal en la identificación del implicado.