Seguridad

Acusan a Sujeto por Presuntamente Besar a una Niña en San Pedro Cholula, Puebla

Policías Municipales acompañaron a la víctima y sus tutores desde el Barrio de Santiago Mixquitla a realizar la denuncia correspondiente.

Hombre Acoso Abuso Sexual Menor de Edad Barrio Santiago Mixquitla San Pedro Cholula PueblaSujeto Presuntamente Besó a una Niña en San Pedro Cholula, Puebla. Foto: Facebook Comentanos Puebla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un hombre besó a una niña en San Pedro Cholula, provocando indignación. La SSC Cholula y otras autoridades están apoyando a la familia. Infórmate sobre los detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+