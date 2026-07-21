Acusan a Sujeto por Presuntamente Besar a una Niña en San Pedro Cholula, Puebla

Este lunes 20 de julio de 2026 fue exhibido a través de redes sociales un sujeto por ingresar a una fiesta particular y presuntamente besar en la boca a una niña en el municipio poblano de San Pedro Cholula.

El Ayuntamiento de dicha demarcación ya se pronunció al respecto e informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal (SSC Cholula) está brindando acompañamiento a la víctima y sus tutores mientras realizan la denuncia correspondiente.

Sujeto besó a una niña en Barrio de Santiago Mixquitla en San Pedro Cholula, Puebla

A través de redes sociales se dio a conocer el caso de un hombre que ingresó a una fiesta particular en el barrio de Santiago Mixquitla y besó en la boca a una menor de edad, acción que provocó el descontento de sus familiares e internautas.

De acuerdo con los primeros reportes, familiares cercanos a la niña agredida por el sujeto exigieron la intervención de la Policía Municipal, aunque hasta el momento el agresor no ha sido detenido.

Autoridades protegerán a familia afectada por agresión en San Pedro Cholula, Puebla

Más tarde, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula emitió un comunicado donde aseguró que ya se le está brindando acompañamiento a la víctima y sus tutores mientras realizan la denuncia correspondiente.

Asimismo dieron a conocer que le brindarán protección a la familia afectada a través de la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Municipal de las Mujeres.

Con información de N+

GMAZ