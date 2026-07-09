Detienen a Sujeto por Presuntamente Abusar de una Persona en Tlaxcala

La mañana de este miércoles 8 de julio de 2026 se dio a conocer la detención de Martín “N” por ser el presunto responsable de un abuso sexual ocurrido en el estado de Tlaxcala.

De acuerdo con las autoridades, el hoy detenido habría realizado tocamientos indebidos contra su víctima mientras convivían, hechos ocurridos el pasado 5 de febrero de 2026.

Detienen a Martín “N” por abuso sexual de una persona en Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) cumplimentó una orden de aprehensión a Martín “N”, por ser presunto responsable del delito de abuso sexual.

De acuerdo con la FGJE Tlaxcala, los hechos ocurrieron el pasado 5 de febrero de 2023, cuando presuntamente realizó tocamientos indebidos a la víctima mientras convivían.

Detienen a adolescente por abuso de menor de edad en Chignahuapan, Puebla

El pasado 3 de julio se dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de un adolescente de 14 años de edad, por su probable participación en el delito de violación, derivado de hechos ocurridos en la localidad de Acoculco, municipio de Chignahuapan.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 28 de abril presuntamente ocurrió la agresión sexual en agravio de una víctima menor de edad, en un inmueble ubicado en la comunidad de Acoculco.

Derivado de la denuncia presentada, el 30 de abril del mismo año la FGE Puebla inició la carpeta de investigación y desarrolló los actos necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

Con información de N+

GMAZ