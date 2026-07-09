Detienen a Sujeto por Presuntamente Abusar de una Persona en Tlaxcala

Martín "N" supuestamente habría realizado tocamientos indebidos contra la víctima mientras convivían en la entidad tlaxcalteca.

Detenido Martín N por Abuso Tocamientos Indebidos a Víctima en TlaxcalaFoto: Facebook Fiscalía General de Justicia

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Martín 'N' detenido en Tlaxcala por presunto abuso sexual. La FGJE cumple orden de aprehensión. Infórmate sobre este delicado caso.

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