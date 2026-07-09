Detienen a "El Navojoa" por Incendiar el Mercado de Abastos Francisco I. Madero en Hermosillo

Raúl "N", alias "El Navojoa", fue tenido por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal como presunto responsable de incendiar de manera intencional el Mercado de Abastos Francisco I. Madero, la noche del lunes pasado, 6 de julio.

De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, el hecho se presentó a las ocho de la noche, en el mercado ubicado en bulevar Solidaridad y Camelia, donde el sujeto presuntamente inició un fuego de manera deliberada en el interior del recinto comercial.

A través de cámaras de videovigilancia se estableció la participación del detenido, lo que fue corroborado por diversos testigos, quienes lo identificaron por dormir habitualmente en el mercado, además de que mantenía conflictos con empleados del lugar.

En ese sentido, la principal línea de investigación apunta a una revancha, pues el sujeto había realizado amenazas previamente, además de que mostraba inconformidad por el trato hostil con estibadores y "diableros" del lugar. El imputado fue detenido el martes pasado, en la colonia El Sahuaro.

"El Navojoa" intento darse a la fuga tras provocar incendio en Hermosillo

Durante el arresto intentó darse a la fuga, pero al ser asegurado le encontraron una cubeta con 11 envoltorios de probable metanfetamina. También cuenta con historial por violencia familiar, robo, narcomenudeo y portación de arma prohibida, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

El incendio generó una fuerte movilización de los cuerpos de seguridad, por lo que 40 personas de la colonia San Jerónimo fueron evacuadas de 15 viviendas, de las cuales seis resultaron parcialmente afectadas por el fuego que se propagó desde el mercado.

Para sofocar el fuego, fue necesario el apoyo de 30 bomberos, cuatro unidades extintoras, tres pipas, además de un despliegue del Departamento de Tránsito, Policía Estatal, Protección Civil, Agencia Ministerial de Investigación Criminal y Secretaría de la Defensa Nacional.