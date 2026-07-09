Detienen a "El Navojoa" por Incendiar el Mercado de Abastos Francisco I. Madero en Hermosillo

Raúl "N", alias "El Navojoa", fue tenido por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal como presunto responsable de incendiar de manera intencional el Mercado de Abastos Francisco I. Madero.

Detienen a "El Navojoa" por Incendiar el Mercado de Abastos Francisco I. Madero en HermosilloFoto: FGJE Sonora

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Raúl 'N', alias 'El Navojoa', es detenido tras incendiar intencionalmente el Mercado de Abastos en Hermosillo.

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