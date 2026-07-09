Duilio Davino Da las Gracias y Dedica Mensaje a Jugadores y al Vasco Aguirre

El exdefensor del América reconoció el trabajo de todo el equipo en el Mundial 2026 y destacó el apoyo de su familia como Director Deportivo de la Selección Nacional Mayor Varonil

Duilio DavinoDavino fue nombrado director Deportivo de la Selección Mexicana en mayo de 2023 en lugar de Jaime Ordiales. Foto: X | @DuilioDavino.

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¿Qué sigue para Duilio Davino? Agradece a su equipo y a la afición tras el Mundial 2026. Su contrato con la FMF está en el limbo, ¿será el Vasco su sucesor?

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