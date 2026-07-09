Duilio Davino Da las Gracias y Dedica Mensaje a Jugadores y al Vasco Aguirre

Duilio Davino agradeció a los jugadores, a la afición y a Javier "El Vasco" Aguirre, a quienes dedicó un emotivo mensaje luego del proceso mundialista que concluyó para la Selección Mexicana en Octavos contra Inglaterra.

La continuidad del exdefensor del América en la Federación Mexicana de Futbol (FMF) está en el limbo, luego de que en las últimas horas se reportara el vencimiento de su contrato como Director Deportivo de la Selección Nacional Mayor Varonil.

En una publicación, Davino pareció despedirse del cargo, pero la FMF no ha precisado si se renovará al exjugador o, en dado caso, quién habrá de sustituirlo.

Por un lado, se afirma que el nacido en León, Guanajuato, podría seguir como directivo rumbo a la justa internacional de la FIFA de 2030, acompañando a Rafael Márquez, quien hoy fue oficializado como entrenador y relevo de Aguirre.

Sin embargo, se ha informado que, precisamente, el puesto de Davino fue ofrecido al "Vasco", quien está evaluando si lo acepta, debido a que debe consultarlo con su familia.

¿Qué dijo Duilio Davino?

Por lo pronto, Duilio Davino reconoció el trabajo de todo el equipo en el Mundial 2026 y evitó precisar si ha culminado su labor.

"Difícil poner en palabras todo lo que se vivió este verano, todo este proceso. Pero quiero empezar con un: GRACIAS", apuntó.

"Gracias a todos los jugadores, a todo el cuerpo técnico, al staff, al personal del CAR y, de manera especial, a Javier, por su liderazgo, compromiso y por la confianza durante todo este tiempo. La labor de cada uno de ellos hizo que el trabajo se volviera más fácil, pero sobre todo, admiro su amor por el escudo de la Selección y por este país", añadió en X.

Asimismo, Davino agradeció a su familia, incluida su esposa y sus hijos, a quienes definió como su motor. Afirmó que sin ese respaldo, sus labores no serían posibles.

Afirmó que la comunión del Tricolor con los aficionados fue mágica y confió en que esa cohesión continúe en el futuro.

"Y por supuesto a toda la afición. Lo que vivimos fue mágico. Qué hermoso ver al país entero en el mismo bando. Como se ha mencionado en las redes de Selección, sigamos juntos, porque cuando estamos juntos es más fácil conseguir lo que queremos", añadió.

Davino fue nombrado director Deportivo de la Selección Mexicana en mayo de 2023 en lugar de Jaime Ordiales. En un inicio, manifestó su respaldo a la dirección técnica de Jaime Lozano, pero no le fue bien y se decidió por Javier Aguirre.

ASJ