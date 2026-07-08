¿Cuándo Volverá a Jugar Gilberto Mora? Fecha y Próximo Partido Tras el Mundial 2026

Tras su destacada actuación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, Gilberto Mora ya tiene en el calendario la fecha de su posible regreso con Xolos de Tijuana

Mediocampista gilberto Mora. Foto: AFPMediocampista gilberto Mora. Foto: AFP

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¿Cuándo vuelve Gilberto Mora? Tras brillar en el Mundial 2026, el joven talento de Xolos podría regresar el 16 de julio contra Tigres. ¿Estará en la convocatoria?

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