¿Cuándo Volverá a Jugar Gilberto Mora? Fecha y Próximo Partido Tras el Mundial 2026

La participación de Gilberto Mora con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 lo convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo y en uno de los futbolistas más queridos por la afición. A sus 17 años, el mediocampista regresó a Tijuana tras concluir su aventura mundialista, donde fue recibido por decenas de seguidores que aprovecharon para pedirle fotografías y autógrafos.

El entusiasmo por el joven futbolista comenzó desde su vuelo de regreso, cuando varios pasajeros compartieron en redes sociales imágenes del canterano de Xolos, quien rápidamente se convirtió en tendencia por el cariño que despertó entre los aficionados.

Después de volver a casa, Mora también atendió un compromiso importante fuera de las canchas: su graduación de preparatoria, un momento que marcó el cierre de una etapa antes de enfocarse nuevamente en su carrera profesional.

Gilberto Mora. Foto: AFP

¿Cuándo debuta Xolos en el Apertura 2026?

Con sus compromisos personales concluidos, Gilberto Mora ya se estaría preparando para reincorporarse a Xolos de Tijuana de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

El primer partido oficial del conjunto fronterizo será frente a Tigres, correspondiente a la Jornada 1, por lo que ese encuentro apunta a ser el regreso del juvenil a la actividad tras disputar la Copa del Mundial 2026, siempre que el cuerpo técnico decida incluirlo en la convocatoria.

El duelo está programado para el jueves 16 de julio a las 21:00 horas en el Estadio Caliente, donde Xolos buscará iniciar el campeonato con una victoria ante uno de los candidatos al título.

¿Cuándo se va a Europa? La mayoría de edad y el mercado invernal

Mediocampista Gilberto Mora. Foto: AFP

Aunque el enfoque inmediato de Gilberto Mora está puesto en el inicio del Apertura 2026, su futuro sigue despertando expectativa. Desde hace meses, el mediocampista es seguido por clubes europeos, interesados en incorporar a una de las mayores promesas del futbol mexicano.

Sin embargo, cualquier negociación dependerá de que el jugador alcance la mayoría de edad, requisito indispensable para concretar una transferencia internacional.

Si el proceso avanza conforme a lo previsto, el mercado invernal podría marcar el momento de su salida hacia Europa. Mientras tanto, los aficionados de Xolos tendrán la oportunidad de verlo nuevamente con la camiseta rojinegra antes de que dé el siguiente paso en su carrera.