Prevén Cortes de Agua en más de 50 Colonias de García por Trabajos de la CFE

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey anunció que este jueves 9 de julio diversas colonias del municipio de García podrían presentar bajas presiones e incluso interrupciones temporales en el suministro de agua potable, como consecuencia de trabajos programados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la zona de Cumbres.

El organismo explicó que, debido a la suspensión del suministro de energía eléctrica, los tanques de almacenamiento Mitras II, Mitras III, Mitras IV y Mitras V permanecerán sin electricidad de las 10:00 a las 18:00 horas, afectando la operación del sistema de distribución de agua.

Colonias donde habrá afectaciones

Las colonias donde podrían registrarse afectaciones son:

Adara

Alcázar Sector Sevilla

Aura Residencial

Azara Residencial

Catania Cumbres I

Celta

Cerradas Lumina I

Cerradas Lumina II

Cerradas Lumina III

Cumbre Alta

Cumbres Altaira

Cumbres de Santa María

Cumbres del Lago

Cumbres La Joya de la Montaña

Cumbres La Joya Parte Alta

Cumbres Platinum

Cumbres Provenza Cerrada Lux

Cumbres San Patricio 1er Sector

Ferrara Residencial

La Montaña

Las Lomas Bosques Parte Alta

Las Lomas Jardines

Las Lomas Sector Privadas

Las Lomas Sector Quetzales

Los Olivos Residencial

Mirador

Monserrat Parte Alta

Monserrat Parte Baja

Montecinos Residencial

Monteleva Dominio

Murano

Novelia

Palo Blanco Residencial

Parques Zafiro Azul Real

Parques Zafiro Montaña

Península

Porto Cumbres Sector Florencia

Porto Cumbres Sector Milán

Porto Cumbres Sector Roma

Porto Cumbres Sector Venecia

Residencial Ayuca

Rincón de la Sierra

Santa María (todos los sectores)

Santoral I

Santoral II

Santoral III

Solana Residencial

Terra Park Dominio

Terra Park García

Valle de Cumbres 1er Sector

Valle de Cumbres 2do Sector

Valle de Cumbres Premier

Valle de Cumbres Sector Bonavent

Agua y Drenaje recomendó a la población almacenar únicamente el agua necesaria para las actividades esenciales y hacer un uso responsable del recurso durante el horario de afectación. Asimismo, señaló que una vez concluidos los trabajos de la CFE y restablecido el suministro eléctrico, el servicio de agua potable comenzará a normalizarse de manera gradual en las colonias afectadas.