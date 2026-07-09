Prevén Cortes de Agua en más de 50 Colonias de García por Trabajos de la CFE

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que este jueves 9 de julio se registrarán bajas presiones e incluso falta de agua en más de 50 colonias y sectores del municipio de García.

Cortes de aguaFoto: N+

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Atención García: este jueves 9 de julio, más de 50 colonias enfrentarán cortes de agua por trabajos de la CFE. Prepárate y almacena solo lo esencial.

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