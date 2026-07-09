Prevén Cortes de Agua en más de 50 Colonias de García por Trabajos de la CFE

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey anunció que este jueves 9 de julio diversas colonias del municipio de García podrían presentar bajas presiones e incluso interrupciones temporales en el suministro de agua potable, como consecuencia de trabajos programados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la zona de Cumbres.
El organismo explicó que, debido a la suspensión del suministro de energía eléctrica, los tanques de almacenamiento Mitras II, Mitras III, Mitras IV y Mitras V permanecerán sin electricidad de las 10:00 a las 18:00 horas, afectando la operación del sistema de distribución de agua.
Colonias donde habrá afectaciones
Las colonias donde podrían registrarse afectaciones son:
Adara
Alcázar Sector Sevilla
Aura Residencial
Azara Residencial
Catania Cumbres I
Celta
Cerradas Lumina I
Cerradas Lumina II
Cerradas Lumina III
Cumbre Alta
Cumbres Altaira
Cumbres de Santa María
Cumbres del Lago
Cumbres La Joya de la Montaña
Cumbres La Joya Parte Alta
Cumbres Platinum
Cumbres Provenza Cerrada Lux
Cumbres San Patricio 1er Sector
Ferrara Residencial
La Montaña
Las Lomas Bosques Parte Alta
Las Lomas Jardines
Las Lomas Sector Privadas
Las Lomas Sector Quetzales
Los Olivos Residencial
Mirador
Monserrat Parte Alta
Monserrat Parte Baja
Montecinos Residencial
Monteleva Dominio
Murano
Novelia
Palo Blanco Residencial
Parques Zafiro Azul Real
Parques Zafiro Montaña
Península
Porto Cumbres Sector Florencia
Porto Cumbres Sector Milán
Porto Cumbres Sector Roma
Porto Cumbres Sector Venecia
Residencial Ayuca
Rincón de la Sierra
Santa María (todos los sectores)
Santoral I
Santoral II
Santoral III
Solana Residencial
Terra Park Dominio
Terra Park García
Valle de Cumbres 1er Sector
Valle de Cumbres 2do Sector
Valle de Cumbres Premier
Valle de Cumbres Sector Bonavent
Agua y Drenaje recomendó a la población almacenar únicamente el agua necesaria para las actividades esenciales y hacer un uso responsable del recurso durante el horario de afectación. Asimismo, señaló que una vez concluidos los trabajos de la CFE y restablecido el suministro eléctrico, el servicio de agua potable comenzará a normalizarse de manera gradual en las colonias afectadas.