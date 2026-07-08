Investigan Hallazgo de Hombre sin Vida en Terreno Baldío en Monterrey

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga la muerte de un hombre que fue encontrado sin vida en un terreno baldío ubicado en la colonia Industrial, en el municipio de Monterrey.

El hallazgo fue reportado minutos antes de las 15:00 horas de este miércoles sobre la Calzada Victoria, en el cruce con la calle Amado Nervo, luego de que una persona que transitaba por el lugar observara a un hombre inconsciente entre la maleza y diera aviso a las autoridades a través del número de emergencias.

Al sitio acudieron elementos de la Policía de Monterrey y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes, tras valorar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones acordonaron la zona para preservar los indicios y comenzaron con las primeras diligencias, en espera de la llegada del personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, encargado del levantamiento de evidencias y del traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Abren investigación por muerte de hombre

De acuerdo con una fuente de seguridad, la víctima tendría una edad aproximada de entre 25 y 30 años. Hasta el momento no ha sido identificada y tampoco se han dado a conocer indicios sobre las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

La misma fuente señaló que el terreno donde fue localizado el cuerpo suele ser utilizado por personas en situación de calle para pernoctar, por lo que las autoridades mantienen abierta la investigación y esperan que la autopsia permita establecer la causa de muerte y esclarecer los hechos.