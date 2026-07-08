Investigan Hallazgo de Hombre sin Vida en Terreno Baldío en Monterrey

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inició una investigación tras el hallazgo del cuerpo de un hombre en un terreno baldío de la colonia Industrial, en Monterrey.

Policia de MonterreyFoto: N+

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Impactante hallazgo en Monterrey: investigan la muerte de un hombre en un terreno baldío. La Fiscalía busca esclarecer los hechos. ¿Qué ocurrió realmente?

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