Conductor de Tractocamión Atropella a Guardia de Seguridad Dentro de Empresa en Monterrey

El guardia de seguridad terminó con diversas fracturas y fue trasladado a un hospital. Las autoridades continúan investigando si se trató de una falla en la unidad

Trailer atropella a guardia en empresa en MonterreyFoto: N+

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Impactante accidente en Monterrey: un guardia de seguridad fue atropellado por un tractocamión dentro de una empresa. Las autoridades investigan si fue una falla mecánica. Más detalles en la nota.

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