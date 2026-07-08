Conductor de Tractocamión Atropella a Guardia de Seguridad Dentro de Empresa en Monterrey

Un accidente laboral movilizó a los cuerpos de auxilio la tarde del martes 7 de julio en la colonia Del Norte, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, dejando como saldo a un guardia de seguridad lesionado después de ser atropellado por un tractocamión.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:25 horas al interior de una empresa de transportistas ubicada sobre la avenida Guerrero y Servicio Postal. La víctima, identificada como Erasmo, de 54 años de edad, resultó con probables fracturas en el fémur y la rótula, además de un desgarro en su pierna izquierda, por lo que fue trasladado al Hospital No. 21 del IMSS para su atención médica.

El operador del camión que atropelló al trabajador, fue identificado como José, de 45 años de edad, quien manifestó que el accidente ocurrió debido a una aparente falla o retraso en el sistema de frenado mientras acomodaba el vehículo al interior de la empresas de transportistas. Las autoridades continúan investigando este hecho para deslindar responsabilidades.

Muere hombre atropellado en avenida de Monterrey

La madrugada del pasado lunes 6 de julio se registró otro accidente tipo atropello que dejó como saldo una persona sin vida. Fue en la avenida Morones Prieto, en la ciudad de Monterrey, donde un hombre murió después de ser arrollado por el conductor de un vehículo, cuando intentaba cruzar la calle.

El hecho se reportó en la circulación hacia el oriente, entre las avenidas Gonzalitos y San Francisco, a unos 350 metros de llegar a la intersección del túnel de la Loma larga. El cuerpo de la víctima, que no ha sido identificado, quedó tendido en la división de los carriles express y ordinarios; aparentemente se trataría de una persona en situación de calle.

SHH