Muere Hombre Atropellado al Cruzar Av. Morones Prieto en Monterrey, Nuevo León

Durante la madrugada del lunes 6 de julio, un hombre murió atropellado al cruzar la avenida Morones Prieto en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El hecho se reportó en la circulación hacia el oriente, entre las avenidas Gonzalitos y San Francisco, a unos 350 metros de llegar a la intersección del túnel de la Loma larga.

Luego del reporte de una persona arrollada en la avenida Morones Prieto, elementos de Fuerza Civil se movilizaron hasta el lugar del accidente y confirmaron la muerte de la víctima. Al sitio acudieron oficiales de la Guardia Civil, para abanderar el área y desfogar el tráfico.

Agentes ministeriales también llegaron al sitio para comenzar con la investigación de los hechos. El cuerpo de la víctima, que no ha sido identificado, quedó tendido en la división de los carriles express y ordinarios; aparentemente se trataría de una persona en situación de calle.

Del presunto responsable del atropello y muerte del hombre no se tienen pistas hasta el momento. Las autoridades continúan analizando las cámaras de seguridad ubicadas al exterior de una agencia automotriz y un restaurante para dar con el conductor que se dio a la fuga.

Muere hombre atropellado en Carretera Nacional

Otro hecho similar se registró la noche del domingo 5 de julio, cuando un hombre murió arrollado por el conductor de una camioneta en la Carretera Nacional, a la altura de El Uro. Una unidad de Protección Civil de Monterrey se movilizó hasta el sitio para brindarle los primeros auxilios.

Al arribar, encontraron la camioneta que impactó al hombre de aproximadamente 35 años de edad, que no ha sido identificado. Confirmaron el fallecimiento de la víctima y retuvieron al conductor del vehículo, identificado como Isaac Salas de 40 años de edad para continuar con la investigación del caso.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH