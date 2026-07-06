Muere Hombre Atropellado al Cruzar Av. Morones Prieto en Monterrey, Nuevo León

Autoridades continúan con la búsqueda del conductor que se dio a la fuga luego de atropellar y matar a un hombre en la avenida Morones Prieto

Acordonan Av. Morones Prieto por hombre atropelladoFoto: N+

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Impactante accidente en Monterrey: un hombre fallece al cruzar Av. Morones Prieto. La búsqueda del conductor prófugo sigue en curso.

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