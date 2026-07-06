Ataque a Balazos Deja Un Hombre Sin Vida Dentro de su Vehículo en Apodaca, NL

Un hombre fue asesinado a balazos la madrugada de este lunes en la colonia Jardines de Monterrey, en el municipio de Apodaca, cuando viajaba a bordo de su vehículo.

Un hombre pierde la vida tras ataque a balazos en ApodacaFoto: N+

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Impactante ataque a balazos en Apodaca deja un hombre sin vida dentro de su vehículo. Las autoridades investigan el móvil del crimen ocurrido en Jardines de Monterrey. Más detalles pronto.

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