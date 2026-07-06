Ataque a Balazos Deja Un Hombre Sin Vida Dentro de su Vehículo en Apodaca, NL

Un hombre perdió la vida tras ser atacado a balazos cuando circulaba a bordo de su vehículo en la colonia Jardines de Monterrey, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. El ataque ocurrió durante la madrugada de este lunes 6 de julio y movilizó a autoridades policiacas y peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes realizaron las primeras investigaciones en el lugar.

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De acuerdo con la información proporcionada, la agresión se registró alrededor de las 4:35 de la mañana en este sector del municipio. Al sitio acudieron elementos de seguridad luego del reporte de detonaciones de arma de fuego.

En el lugar quedó un automóvil compacto de color plata, el cual fue acordonado por las autoridades. La unidad presentaba impactos de bala en la parte trasera del vidrio, mientras que alrededor del vehículo fueron localizados varios casquillos percutidos, evidencia que fue asegurada para integrar la carpeta de investigación.

Presuntamente era perseguido por hombres armados

De manera preliminar, se informó que la víctima era seguida por personas armadas antes de ser atacada. Según los primeros reportes, el hombre intentó llegar a un domicilio para resguardarse; sin embargo, no logró ponerse a salvo y fue alcanzado por los disparos.

La víctima murió en el interior de su vehículo. La unidad quedó parcialmente estacionada e invadiendo uno de los carriles de circulación, mientras las autoridades realizaban las investigaciiones correspondientes.

Personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales inició las averiguaciones correspondientes, recabando indicios y realizando el levantamiento de evidencia para determinar la mecánica de los hechos. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad ni la edad de la persona fallecida, por lo que se espera que en las próximas horas se proporcionen más detalles conforme avance la investigación.

Este homicidio se suma a otros hechos violentos registrados recientemente en el área metropolitana de Monterrey. De acuerdo con el reporte, en menos de 24 horas se habían contabilizado al menos cuatro homicidios, cifra que asciende a cinco si se considera otro caso ocurrido en la zona sur de Monterrey.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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