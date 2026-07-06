Tras Operativo de Alcoholimetría, 41 Conductores Terminan en el CURVA en Guadalajara

Entre los casos destaca un automovilista que chocó contra un semáforo en la colonia Americana y dio positivo en la prueba de alcoholemia.

Policía Vial JaliscoFoto: N+

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¿Sabías que manejar ebrio en Guadalajara puede costarte hasta 22 mil pesos? 41 conductores fueron detenidos en el CURVA tras un operativo de alcoholimetría.

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