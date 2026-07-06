Tras Operativo de Alcoholimetría, 41 Conductores Terminan en el CURVA en Guadalajara

En total, 41 conductores fueron remitidos al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA) entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con autoridades, las detenciones se realizaron en diferentes puntos de la ciudad y, entre los incidentes más relevantes está el ocurrido en el cruce de la avenida Enrique Díaz de León y la calle Montenegro, en la colonia Americana. Fue ahí donde el conductor de un automóvil particular perdió el control de la unidad y se impactó contra un semáforo y un bolardo.

“Al entrevistarse con el chofer, los elementos detectaron que presentaba aparente aliento alcohólico, por lo que le aplicaron la prueba de alcoholemia la cual resultó positiva”, explicó la policía.

El conductor fue remitido de inmediato al CURVA, mientras que el vehículo fue asegurada.

Más detenidos por manejar bajo los efectos del alcohol

Por otra parte, en Zapopan, un conductor impactó a otro coche por alcance en la colonia Ciudad del Sol. El responsable presentaba a aliento alcohólico y fue enviado al CURVA.

Cabe mencionar que las multas por conducir bajo los efectos del alcohol en la Zona Metropolitana de Guadalajara oscilan entre los 16 mil 971 a los 22 mil 628 pesos.