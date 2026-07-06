Hallan Tres Cuerpos con Impactos en la Cabeza sobre la Carretera Xochimilco-Oaxtepec

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México localizó los cuerpos de tres personas sin vida —dos hombres y una mujer— con manchas hemáticas en la cabeza, a la orilla de la carretera federal Xochimilco-Oaxtepec, a la altura del kilómetro 28.

¿Cómo se dio el hallazgo?

Los oficiales que tomaron conocimiento del reporte acordonaron la zona donde se encontraban los cuerpos y dieron parte al agente del Ministerio Público, que será el encargado de ordenar los peritajes correspondientes para determinar las causas de muerte.

Lo que se sabe hasta ahora

Tres personas sin vida: dos hombres y una mujer.

Presentaban manchas hemáticas en la cabeza.

El hallazgo ocurrió en el kilómetro 28 de la carretera Xochimilco-Oaxtepec.

La zona fue acordonada por personal de la SSC.

El caso quedó a cargo del Ministerio Público.

¿Qué sigue en la investigación?

Con el reporte turnado al Ministerio Público, ya se realizan las primeras indagatorias para identificar a los probables responsables del hallazgo. Por el momento no se ha determinado la identidad de las tres víctimas.