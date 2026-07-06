Hallan Tres Cuerpos con Impactos en la Cabeza sobre la Carretera Xochimilco-Oaxtepec
Autoridades capitalinas localizaron a tres personas sin vida con heridas en la cabeza a la orilla de la carretera Xochimilco-Oaxtepec
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Autoridades capitalinas localizaron a tres personas sin vida con heridas en la cabeza a la orilla de la carretera Xochimilco-Oaxtepec
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Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México localizó los cuerpos de tres personas sin vida —dos hombres y una mujer— con manchas hemáticas en la cabeza, a la orilla de la carretera federal Xochimilco-Oaxtepec, a la altura del kilómetro 28.
Los oficiales que tomaron conocimiento del reporte acordonaron la zona donde se encontraban los cuerpos y dieron parte al agente del Ministerio Público, que será el encargado de ordenar los peritajes correspondientes para determinar las causas de muerte.
Tres personas sin vida: dos hombres y una mujer.
Presentaban manchas hemáticas en la cabeza.
El hallazgo ocurrió en el kilómetro 28 de la carretera Xochimilco-Oaxtepec.
La zona fue acordonada por personal de la SSC.
El caso quedó a cargo del Ministerio Público.
Con el reporte turnado al Ministerio Público, ya se realizan las primeras indagatorias para identificar a los probables responsables del hallazgo. Por el momento no se ha determinado la identidad de las tres víctimas.