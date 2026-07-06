Hallan Tres Cuerpos con Impactos en la Cabeza sobre la Carretera Xochimilco-Oaxtepec

Autoridades capitalinas localizaron a tres personas sin vida con heridas en la cabeza a la orilla de la carretera Xochimilco-Oaxtepec

Hallan Tres Cuerpos con Impactos en la Cabeza sobre la Carretera Xochimilco-OaxtepecFoto: Cuartoscuro / Archivo

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