Muere Ciclista Atropellado por Conductora en Torreón; Detienen a Presunta Responsable

Un ciclista murió la mañana de este 6 de julio del 2026 después de ser atropellado en el cruce del bulevar Centenario y Paseo del Sol, bajando el puente, en el ejido Ana.

El reporte al Sistema de Emergencias se recibió a las 7:53 horas. Aunque en un primer momento se le veía consciente, presentaba lesiones graves, por lo que se solicitó la presencia de paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Tránsito y Vialidad.

La víctima fue identificada como Arnulfo Lozano Favela, de 55 años. De acuerdo con testigos, luego del impacto salió proyectado alrededor de 30 metros. Paramédicos llegaron al sitio, pero ya no contaba con signos vitales y fue declarado sin vida en el lugar.

Personas que presenciaron el hecho lograron detener a la presunta responsable, quien intentó darse a la fuga. Fue alcanzada metros adelante y retenida hasta el arribo de las autoridades.

Elementos de Tránsito y Vialidad acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes. Peritos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley.

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La tarde del 5 de mayo de 2026, un ciclista identificado como Lauro Antonio, de 45 años, perdió la vida luego de ser atropellado en la intersección de la carretera Torreón-Matamoros y bulevar Mieleras, en Torreón.

La víctima sufrió un fuerte golpe en la cabeza y falleció en el lugar. El conductor del vehículo involucrado, Jesús “N”, fue detenido y quedó a disposición de las autoridades, mientras elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).