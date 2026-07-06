Muere Ciclista Atropellado por Conductora en Torreón; Detienen a Presunta Responsable

El ciclista de 55 años murió atropellado por una conductora que intentó huir después del accidente

El ciclista de 55 años murió atropellado por una conductora que intentó huir después del accidenteFoto: N+

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Ciclista de 55 años muere atropellado por conductora en el ejido Ana de Torreón

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