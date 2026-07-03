Denuncian Presunto Maltrato de Perros Después de ser Adoptados en Saltillo

Rescatistas denunciaron ante la Fiscalía el presunto maltrato de dos perros que fueron dados en adopción en Saltillo.

Denuncian Presunto Maltrato de Perros Después de ser Adoptados en SaltilloFoto: N+

Destacado

Indignación en Saltillo: investigan crueldad animal tras la desaparición de dos perros adoptados. Vecinos escucharon gritos y aullidos. Justicia urgente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+