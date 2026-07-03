Denuncian Presunto Maltrato de Perros Después de ser Adoptados en Saltillo

Un nuevo caso de presunta crueldad animal fue denunciado por rescatistas en Saltillo. Se trata de la supuesta tortura y muerte de Bruno, un perro de dos años, y de un cachorro de dos meses, quienes habían sido dados en adopción a un hombre identificado como León.

Al dar seguimiento al proceso de adopción, las rescatistas se percataron de que los perros no estaban. Además, recibieron reportes de vecinos que aseguraron haber escuchado gritos, golpes y aullidos provenientes de una casa ubicada en la colonia Agua Azul.

De acuerdo con las activistas, los hechos habrían ocurrido hace dos o tres semanas, luego de que el sujeto recibiera a los animales en adopción. Integrantes de Lomitos al Rescate y Dignidad Animal A.C. solicitaron la entrega de ambos perros, sin obtener respuesta.

Las rescatistas presentaron una denuncia por presunta crueldad animal ante la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría de Medio Ambiente para que se investigue el caso.

Tras darse a conocer los hechos, decenas de ciudadanos acudieron al domicilio de León "N", donde vandalizaron la vivienda con grafitis, incendiaron el portón y retiraron el medidor de energía eléctrica. Mientras tanto, las activistas exigieron a las autoridades que el caso sea esclarecido y se haga justicia.

Juez vincula a hombre señalado de matar a un perro en Piedras Negras

Un juez de control vinculo a proceso a José Ángel "N" de 26 años señalado como presunto responsable de maltrato animal luego de haber matado a un perro y posteriormente cocinarlo para consumirlo.

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Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron en el ejido Piedras Negras, donde el caso generó indignación entre habitantes del sector y defensores de los derechos de los animales.

Durante la audiencia, el juez encontró elementos suficientes para iniciar el proceso penal en contra del imputado, por lo que permanecerá sujeto a las medidas cautelares que determina la autoridad judicial mientras continúan las investigaciones complementarias.