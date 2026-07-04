El Día que la Selección de Inglaterra Se Marchitó por la Altura y el Calor de la CDMX

El próximo domingo 5 de julio, las selecciones de México e Inglaterra se verán las caras por undécima ocasión en su historia, con el objetivo de avanzar a la ronda de cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

La ventaja histórica la llevan los ingleses, quienes han doblegado al conjunto nacional en siete ocasiones; mientras que El Tri ha ganado en dos duelos y empatado en uno más.

En este recuento, lo interesante es recordar que la Selección Mexicana ha sido imbatible en la Ciudad de México, sede donde este domingo se jugará el duelo de octavos de final de la vigente edición mundialista.

Y es que el Estadio Azteca, en este momento Sede CDMX, es uno de los factores a seguir tanto por la afición que lo hace pesar como por la altitud, el calor y la humedad.

Incluso el entrenador de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, dijo que habrá muchos obstáculos en el partido contra México, uno de ellos la altitud "porque es imposible adaptarse en cuatro días".

La última victoria de México ante Inglaterra

Hace 41 años, fue la última victoria de México ante Inglaterra. Los posteriores partidos amistosos han sido ganados por Los Tres Leones.

Lo interesante de este triunfo fue que ocurrió en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, el 9 de junio de 1985, casi en el verano y bajo el sol abrasador del mediodía.

Inglaterra llegó a nuestro país para jugar dos triangulares, en el primero de ellos, el conjunto europeo perdió ante Italia y México, este último por la mínima diferencia, con gol anotado por Luis Flores.

Con Inglaterra venía un grupo de reporteros que llevaban el día a día del equipo, en lo que entendía como una gira para conocer cómo estaría el clima cuando se jugara el Mundial de 1986 en nuestro país.

Altitud y clima, un coctel duro para los ingleses

De acuerdo con lo publicado en el diario El Nacional, el 10 de junio de 1985, el entrenador de Inglaterra, Bobby Robson, dijo que estaba contento con lo hecho por sus pupilos, pues estaba consciente de que México tenía todas las "ventajas en el partido, debido a que ya conocen el campo y están adaptados al clima tan caluroso que prevalece aquí".

Recalcó que no pudieron marcar en el primer tiempo para después controlar el juego y en la segunda parte, perdieron debido a que no controlaron el balón "por estar cansados".

Una lección al estilo mexicano

Una vez que se conoció que México e Inglaterra se enfrentarían, los medios británicos pusieron énfasis en lo bien que estaba jugando El Tri, pero sobre todo en las condiciones que tiene la capital del país.

Hace más de cuatro décadas, los reporteros que acompañaron al cuadro inglés por México dejaron algunos textos donde dejaban patente lo complicado que fue jugar en el Azteca.

Tony Smith escribió para el diario Sheffield Daily Telegraph la nota Mexican Spice Just Too Hot For England, en el que señalaba que Inglaterra había aprendido una dura lección de futbol "al estilo mexicano" en el Azteca.

"La escuela de verano para Bobby Robson y sus jugadores está resultando una experiencia difícil y decepcionante. La final del Mundial en este mismo estadio dentro de doce meses parece un objetivo muy lejano".

Agregó que el tanto de Luis Flores confirmó "los problemas que enfrentan los ingleses para jugar al futbol en altitud y con temperaturas superiores a los 27 grados".

"Incluso con una ligera capa de nubes, los mediocampistas ingleses carecieron de la velocidad necesaria para alcanzar a Tomas Boy cuando avanzó y encontró a Flores sin marca en la banda derecha".

Ingleses se "marchitan" y les falta de aire

En su reporte para el Aberdeen Press and Journal, Bob Harris destacó que ni todo el coraje, esfuerzo o la intensidad de juego pueden compensar "el aire sofocante del Estadio Azteca".

"La necesidad de una aclimatación y preparación adecuadas quedó patente, ya que los locales dominaron los 90 minutos mientras Inglaterra luchaba por respirar".

Steve Curry fue más poético en su texto para el Daily Express Slooppy England Wilt In The Noon-Day Sun, al describir lo que había pasado con su equipo nacional.

"Ayer, Inglaterra se marchitó bajo el sol del mediodía en México, sufriendo su tercera derrota consecutiva en dos semanas. Este último revés ante México plantea serias dudas sobre las posibilidades de Inglaterra de participar en la Copa Mundial de la próxima temporada".

Y lanzó una pregunta provocadora tras lo ocurrido: "¿Podrán los jugadores de Bobby Robson adaptar su futbol a las condiciones de altitud y calor de la ciudad más grande del mundo?".

Enfatizó que los jugadores "parecían necesitar más una siesta que un partido de futbol, ​​mientras disputaban su segundo encuentro internacional en cuatro días en el Estadio Azteca".

El Castillo Azteca

Bob Driscoll, para el Daily Star, tituló Mexican Misfits!, donde explicaba que los hombres de Robson tocaban fondo en México, generando presión a un año del Mundial.

"Se desmoronaron dramáticamente bajo el calor y el ambiente húmedo, sufriendo su tercera derrota en dos semanas", y rompiendo una racha de 26 años sin perder ante México.

Harry Harris, de The Mirror, publicó England High and Dry, donde calificó el Coloso de Santa Úrsula como el Castillo Azteca, una descripción para aducir la altitud donde está ubicado la casa de la Selección.

"Las sucesivas derrotas en la altitud y el calor hostiles de la Ciudad de México por parte de los campeones del mundo Italia y ahora anfitriones México dejan a Inglaterra tambaleándose sin una victoria en sus últimos cinco partidos, y tres derrotas seguidas".

Señalaba que no el equipo inglés no merecía haber perdido ante México, pero "los anfitriones de la Copa Mundial de 1986 serán difíciles de vencer en la cima de su castillo Azteca de 7,500 pies", en referencia a la altura de la CDMX, de 2,240 metros sobre el nivel del mar.

En busca del triunfo histórico

Las condiciones alrededor del partido del próximo domingo serán complicadas. Lo sabían los ingleses de antaño y lo saben ahora, y más en un torneo donde es imposible mantenerse en una sola sede para aclimatarse.

México tiene de su lado, sin duda: afición, estadio y condiciones climáticas, pero también un futbol que ha ido de menos a más.

Inglaterra ya comenzó a tomar sus previsiones para evitar que la afición mexicana les impida dormir. Es verdad que les sobra calidad, pero cualquier medida es necesaria para ganar.

Y tal vez tenga una ventaja más el cuadro inglés: el partido se jugará por la tarde y no al mediodía, cuando más se resiente la altura y el calor, además de la humedad de la temporada.

Si bien las estadísticas benefician a la escuadra europea, El Tri tiene el plato puesto para que 41 años después, se imponga a Los Tres Leones en la CDMX y hacer una vez más del Castillo Azteca su fortaleza.

Con información de N+

ICM