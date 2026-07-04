El Día que la Selección de Inglaterra Se Marchitó por la Altura y el Calor de la CDMX

Hace 41 años, 'El Equipo de la Rosa' estuvo en nuestro país y sucumbió en la capital mexicana; medios británicos señalaron insistentemente la altura y el clima como puntos en contra

Vista aérea del Estadio AztecaEl Estadio Sede CDMX es una de las fortalezas de la Selección Mexicana. Foto: Reuters | Raquel Cunha

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Hace 41 años, Inglaterra sucumbió ante México en el Estadio Azteca. ¿Podrá el calor y la altitud de la CDMX ser nuevamente el talón de Aquiles de los ingleses este domingo?

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