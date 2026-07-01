La Altura, el Aliado de México vs Inglaterra; "Es Imposible Adaptarnos", Dice Thomas Tuchel

La selección de México tendrá un aliado de peso cuando enfrente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial: la altitud de la Ciudad de México. Así lo reconoció el propio entrenador inglés, Thomas Tuchel, quien admitió que su equipo llegará en desventaja física al Estadio Azteca.

Tras la clasificación de los Tres Leones, el estratega alemán aseguró que los 2,240 metros sobre el nivel del mar representan un reto imposible de preparar en el poco tiempo disponible antes del compromiso del próximo 5 de julio.

"Nos esperan muchísimos obstáculos. Por no hablar de la altitud, que por supuesto será una gran desventaja, ya que es imposible adaptarse físicamente a ella en solo cuatro días. Y seguramente surgirán más obstáculos, pero estamos preparados para ello", afirmó Tuchel.

Tuchel aún disfruta el pase de Inglaterra

Aunque Inglaterra ya tiene en el horizonte el enfrentamiento contra México, Tuchel explicó que todavía no ha comenzado a analizar ese compromiso, pues sigue concentrado en la victoria conseguida frente a la República Democrática del Congo.

"Todavía no he pensado sobre ello. Acabo de salir de este partido e intento disfrutarlo, pero es quizás uno de los encuentros más hermosos y emocionantes que se pueden disputar; contra México en el Azteca", comentó.

El técnico tampoco hizo referencia al histórico duelo disputado en ese estadio durante el Mundial de México 1986, cuando Diego Armando Maradona eliminó a Inglaterra con los recordados goles de la "Mano de Dios" y el considerado por muchos como el mejor gol en la historia de las Copas del Mundo.

Inglaterra rompió otra racha mundialista

Además de conseguir el boleto a los octavos de final, Tuchel destacó que su selección terminó con otra estadística negativa: desde el título obtenido en 1966, Inglaterra no había ganado una eliminatoria mundialista después de comenzar perdiendo el marcador.

"Esa es una buena señal, muy buena", señaló el entrenador, quien destacó la determinación, la fe y la concentración mostradas por sus futbolistas para remontar el encuentro.

Harry Kane, pieza irremplazable para Inglaterra

El entrenador inglés también dejó claro que no contempla afrontar un partido sin Harry Kane, autor de los dos goles que dieron la clasificación a su selección.

Tuchel explicó que únicamente habría considerado el ingreso de Ollie Watkins o Ivan Toney como acompañantes en ataque si el empate hubiera tardado más en llegar, pero reiteró que el plan no pasa por prescindir de su capitán.

Finalmente, el seleccionador habló sobre las pausas de hidratación, asegurando que, aunque intenta sacarles provecho tácticamente, prefiere un desarrollo continuo del juego sin interrupciones.

AMP