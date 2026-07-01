La Altura, el Aliado de México vs Inglaterra; "Es Imposible Adaptarnos", Dice Thomas Tuchel

El entrenador inglés también dejó claro que no contempla afrontar un partido sin Harry Kane, autor de los dos goles que dieron la clasificación a su selección

El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, luce abatido. Foto: ReutersEl seleccionador inglés, Thomas Tuchel, luce abatido. Foto: Reuters
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