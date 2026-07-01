Pareja Escala a Cima del Empire State y Despliegan Manta con Mensaje; los Acusan de Robo

Dos personas escalaron hasta la punta de la antena del Empire State, en el centro de Manhattan, y desplegaron una pancarta al mediodía del miércoles antes de comenzar a descender, abrazarse, tomarse selfis y ser arrestadas, según mostraron imágenes captadas por un helicóptero de noticias.

Las dos personas, vestidas de negro y con mascarillas, se equilibraron sobre una repisa estrecha en lo alto de la estructura, que se eleva 443 metros (1,454 pies) sobre Manhattan, y parecieron besarse mientras la pancarta ondeaba con el viento.

El mensaje en la pancarta del Empire State

En la tela se leía:

"Cuando el poder del amor es más que el amor al poder, el mundo conoce la paz".

¿Cómo transcurrió el descenso?

Poco después de las 12:30 de la tarde, ambas personas comenzaron a bajar por la estructura reticulada de metal hasta llegar a una repisa más ancha. Ahí, una de ellas pareció instalar un equipo electrónico y se arrodilló.

Después de besarse y abrazarse de nuevo, la otra persona se tomó selfis con la mano izquierda extendida, como si estuviera examinando un anillo.

Fueron detenidas después de la 1 de la tarde. La policía indicó que nadie resultó herido.

Los acusan de múltiples delitos

Angela Nikolau, de 33 años, e Ivan Kuznetsov, de 32, la pareja que subió a lo más alto del Empire State en Nueva York, fueron acusados de robo, imprudencia temeraria, daños a la propiedad, violación de leyes locales, posesión de herramientas para robo, manipulación criminal, allanamiento de morada y alteración del orden público, según ABC, NBC y The New York Times.

Antecedentes de ascensos a la torre

En el pasado, otras personas han escalado la antena y otras partes del Empire State, en ascensos que en su mayoría no fueron autorizados.

Una excepción fue la del actor y músico Jared Leto, quien recibió permiso para subir hasta la base de la antena desde el piso 86 en 2023, como parte de la promoción de una gira.