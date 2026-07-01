Pareja Escala a Cima del Empire State y Despliegan Manta con Mensaje; los Acusan de Robo

Dos personas escalaron la antena del Empire State, desplegaron una pancarta con un mensaje sobre el amor y fueron detenidas al descender

Video: Momento Exacto en que Llegan a la Punta del Empire State y Despliegan Manta con MensajeUna persona encima del Edificio Empire State de Nueva York el 1 de julio del 2026. Foto: AP

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