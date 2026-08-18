Seguridad

Caen 2 por Muerte de Niña tras Balear Combi por No Pagar Derecho de Piso en Edomex

La niña se encontraba al interior de la unidad de pasajeros cuando los sospechosos abrieron fuego

La niña murió al interior de una combi de pasajeros en EdomexFoto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+