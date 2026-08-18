Caen 2 por Muerte de Niña tras Balear Combi por No Pagar Derecho de Piso en Edomex

El caso de la niña que fue asesinada durante una balacera a una combi de transporte público porque el chofer se negó a pagar “derecho de piso” en La Paz, Edomex, sigue bajo investigación y las autoridades confirmaron la detención de dos personas; esto sabemos.

De acuerdo con la Fiscalía de Edomex, Jostin Daniel “N” y Miguel Ángel “N” son investigados por su presunta participación en el ataque armado en el que murió una menor de edad que estaba al interior del vehículo de pasajeros.

“Actos de investigación han permitido precisar que una vez que perpetraron la agresión, Miguel Ángel “N” y su acompañante habrían recibido ayuda de Jostin Daniel “N” para poder huir del sitio”, afirmó.

Asimismo, las autoridades indicaron que se inició la investigación para identificar a los sospechosos, por lo que se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada.

Los detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, a disposición del Órgano Jurisdiccional quien determinará su situación jurídica.

En caso de ser declarados culpables, Jostin Daniel y Miguel Ángel, podrían alcanzar una pena de hasta 70 años de cárcel.

El ataque armado en el que murió Erandy Daylin, de 10 años de edad, ocurrió el 9 de agosto, cuando estaba en compañía de su madre y su padrastro al interior de una unidad de transporte público estacionada al interior de una base de combis en la colonia Ancón de los Reyes del municipio de La Paz.

Sin embargo, dos hombres en motocicleta, uno de ellos identificado como Miguel Ángel “N” y otro sujeto, llegaron al sitio, abrieron fuego en diversas ocasiones en contra de las víctimas y huyeron del punto.

Los adultos resultaron gravemente lesionados y fueron trasladados a un hospital, pero lamentablemente, Erandy Daylin murió en el lugar a causa de los impactos de bala que recibió.

Los transportistas indicaron que el ataque armado fue porque se negaron a pagar el "derecho de piso" que les cobran para que puedan trabajar tranquilos en las rutas que circulan por la autopista México-Puebla.

EPP