Sentencian a Hombre por Robo Violento de Vehículo en San Quintín, BC

Un hombre identificado como Macario ‘N’, fue sentenciado a una pena superior a cinco años de prisión, tras comprobarse su responsabilidad penal en los delitos de robo de vehículo ejecutado con violencia y narcomenudeo, asì lo informaron autoridades estatales.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), el imputado interceptó a su víctima en las inmediaciones del ejido Díaz Ordaz, donde la amenazó con un arma de fuego para despojarlo de una camioneta en la que se transportaba.

Al ser detenido por policías municipales, le fueron asegurados ocho envoltorios con metanfetamina, quedando bajo arresto en el sitio. Además de la pena privativa de la libertad que deberá cumplir en prisión, el Juez de Control le impuso el pago de una multa económica para la reparación del daño.

JMR