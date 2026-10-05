Seguridad

Sentencian a Hombre por Robo Violento de Vehículo en San Quintín, BC

Al momento de su detención, también le decomisaron ocho envoltorios de droga, por lo que además deberá pagar una multa económica

Sentencian a Hombre por Robo Violento de Vehículo en San Quintín, BCSentencian a Hombre por Robo Violento de Vehículo en San Quintín, BC | Foto: FGE

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