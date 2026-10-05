Seguridad

Atacan a Policías Estatales en San Felipe, Guanajuato; Un Agresor Murió

Autoridades reportan que tras el enfrentamiento no hubo elementos de seguridad lesionados.

Tras el ataque, llegaron más elementos en apoyo a la zona.Fotos: N+

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Policías responden al ataque por parte de los hombres armados, un agresor pierde la vida

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