Atacan a Policías Estatales en San Felipe, Guanajuato; Un Agresor Murió

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato fueron atacados a balazos por hombres armados cuando circulaban en la carretera que sale de San Felipe rumbo a Silao, Guanajuato.

De acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron durante los primeros minutos de la mañana, cuando los elementos de seguridad circulaban por la carretera que va de San Felipe a Silao.

A la altura de la comunidad Rincón de Ortega, hombres armados que circulaban en varios vehículos, comenzaron a disparar a los agentes en repetidas ocasiones.

Los elementos de la FSPE de inmediato respondieron al ataque, mientras pedían apoyo a otras corporaciones y se resguardaban de los balazos en su contra.

La dependencia de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato confirmó que en este ataque, no hubo elementos lesionados, pero se destacó que uno de los agresores había perdido la vida en el enfrentamiento.