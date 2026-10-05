Seguridad

Aseguran Pipa de Gas LP en Calles de Amozoc, Puebla; El Conductor Escapó

Elementos policiales le marcaron el alto a la unidad de carga por lo que fue abandonada por el chofer en calles de la colonia San Andrés Las Vegas

Pipa Gas LP Asegurada Conductor Escapó Colonia San Andrés Las Vegas Amozoc PueblaLa unidad circulaba de forma sospechosa por la colonia San Andrés Las Vegas. Foto: Facebook SSC Amozoc

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En Amozoc, una pipa de gas LP sin luces fue abandonada por su conductor al ser interceptada por la policía. La investigación sigue abierta.

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