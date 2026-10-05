Aseguran Pipa de Gas LP en Calles de Amozoc, Puebla; El Conductor Escapó

Durante recorridos de seguridad y vigilancia realizados en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), elementos de la Policía Municipal de Amozoc detectaron una pipa de gas LP que circulaba sin luces en la colonia San Andrés Las Vegas, Primera Sección.

Al indicarle que se detuviera, el conductor huyó y dejó abandonada la unidad. El vehículo fue puesto a disposición de la autoridad competente para las diligencias correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Amozoc dio a conocer el suceso ocurrido durante las primeras horas de este lunes 5 de octubre de 2026, aunque no reportó si lograron detener al chofer.

De igual manera, la dependencia tampoco especificó si la unidad de carga contaba con reporte de robo vigente, o estaba relacionada con delitos en materia de hidrocarburos.

Por último, la SSC Amozoc refrendó su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con otras instituciones con el objetivo de fortalecer la seguridad en el municipio.

Con información de N+

GMAZ