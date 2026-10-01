Seguridad

Detienen a Dos Sujetos por Presunto Robo de Gas LP en Huejotzingo, Puebla

Donato 'N' y Alan 'N' fueron arrestados mientras transportaban el hidrocarburo a bordo de una pipa sobre la carretera Paseo de Los Sauces

Detenidos Donato N Alan N Posesión Ilegal Robo Hidrocarburo Gas LP Huejotzingo PueblaAlan 'N' y Donato 'N' transportaban una pipa por la carretera Paseo de Los Sauces. Foto: X @SSPGobPue

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Detenidos en Huejotzingo: Donato y Alan transportaban gas LP sin papeles. La SSP de Puebla los arrestó con más de 10 mil pesos en efectivo.

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