Detienen a Dos Sujetos por Presunto Robo de Gas LP en Huejotzingo, Puebla

Derivado de un patrullaje focalizado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla dio a conocer que detuvo en el municipio de Huejotzingo a dos hombres por su probable responsabilidad en delitos en materia de hidrocarburos.

Se trata de Donato ‘N’, de 28 años, y Alan ‘N’, de 21 años, quienes fueron detectados a bordo de una pipa con placas del Estado de México, en la que transportaban gas LP sin contar con la documentación correspondiente.

Durante esta misma intervención que se registró sobre la carretera Paseo de los Sauces, elementos de la Policía Estatal hallaron entre las pertenencias de los ahora detenidos más de 10 mil pesos en efectivo.

Los varones, junto con los indicios, quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y dará continuidad a las investigaciones correspondientes.

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En otro caso, el pasado 22 de septiembre la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que obtuvo sentencia condenatoria contra cinco personas, luego de acreditar ante un juez su responsabilidad penal en el delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

Como resultado de la celebración de un procedimiento abreviado, el juez conocedor de la causa penal dictó sentencia de ocho años de prisión y el pago de una multa de ocho mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS) que equivalen a 905 mil 120 pesos.

De acuerdo con las autoridades los ahora sentenciados fueron detenidos sobre la carretera federal México-Puebla, en el municipio de Santa Rita Tlahuapan, con mil 758 litros 449 mililitros del combustible.

Al momento de la intervención, el 29 de enero de 2025, Ángel ‘N’, Jovany ‘N’, Emanuel ‘N’, José ‘N’ y Flavio ‘N’ no pudieron acreditar la legal posesión del hidrocarburo, por lo que elementos de la Guardia Nacional los detuvieron y pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla.

Con información de N+

GMAZ