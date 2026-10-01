Seguridad

Hermanos Conocidos como ‘Los Cuates’ Amputaron la Mano de Alumno Durante Ataque en Torreón

Los presuntos agresores son dos jóvenes de 17 años

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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