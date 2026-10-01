Hermanos Conocidos como ‘Los Cuates’ Amputaron la Mano de Alumno Durante Ataque en Torreón

Un ataque ocurrido este jueves en la Secundaria General número 13, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, dejó una persona muerta y cuatro lesionados. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:30 horas, cuando dos jóvenes ingresaron al plantel y comenzaron la agresión.

De acuerdo con reportes de N+, los presuntos agresores son dos hermanos de 17 años, conocidos como “Los Cuates” y señalados como presuntos exalumnos de la secundaria.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. 'Los Cuates' Amputaron la Mano de un Alumno Durante Ataque en Secundaria de Torreón

Los jóvenes habrían ingresado al inmueble detrás de una maestra, aprovechando el cambio de horario. Según los reportes recabados, llevaban machetes y bombas Molotov, con las que provocaron detonaciones dentro de la escuela.

Durante la agresión, un alumno de 13 años, identificado como Alexis, sufrió la amputación de la mano izquierda. La directora del plantel murió en el lugar, mientras que el subdirector, Ricardo Quintana, también se encuentra grave.

Además, Romina, de 17 años sufrió una lesión en el cuello, y Alejandro, de 22, presenta múltiples lesiones. Los heridos fueron trasladados a un hospital privado para recibir atención médica.

Tras escuchar las detonaciones, vecinos de la zona intervinieron y lograron someter a los presuntos agresores. Posteriormente, ambos fueron entregados a elementos de la Policía Municipal.

Versiones recabadas en el lugar señalan que los hermanos habrían salido recientemente de un centro de rehabilitación.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, quienes acordonaron la zona y desplegaron un operativo.

Mientras sucedía el ataque, varios estudiantes salieron de la institución y se refugiaron en domicilios cercanos. Posteriormente, los menores fueron entregados a sus familias; algunos presentaban crisis nerviosas.

Las autoridades permanecen en el plantel a la espera del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar el levantamiento del cuerpo de la directora. Las investigaciones continuarán para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer la situación jurídica de los dos detenidos.