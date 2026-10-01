Seguridad

Fiscalía de Coahuila Descarta Uso de Explosivos y Armas de Fuego en Ataque en Torreón

Una persona murió y tres más resultaron lesionadas por la agresión armada en la secundaria 13 en Coahuila

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Ataque en Secundaria de Torreón Deja un Muerto y Varios Lesionados

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