Fiscalía de Coahuila Descarta Uso de Explosivos y Armas de Fuego en Ataque en Torreón

El Gabinete de Seguridad informó que colabora con las autoridades de Coahuila para esclarecer los hechos ocurridos en una escuela secundaria de Torreón y contribuir así al desarrollo de las investigaciones.

Más tarde, la Fiscalía General de Coahuila señaló que, de acuerdo con las primeras declaraciones, se trató de un "ataque aislado, sui géneris, y determinado por dos personas dentro de un contexto familiar desarticulado". Además, se descartó el explosivos y armas de fuego en el ataque.

En entrevista para N+, Federico Fernández Montañez, fiscal general de Coahuila, reveló que dos jóvenes, de 18 años de edad, fueron detenidos presuntamente relacionados con el ataque armado en la secundaria 13, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón. Detalló que los arrestados son hermanos y exalumnos de la escuela.

El fiscal narró que los jóvenes agredieron a autoridades administrativas y a alumnos de la escuela con supuestas "armas blancas" y "una especie de petardos". Afirmó que "evidentemente es una agresión brutal".

“Lamentablemente, una persona de sexo femenino, subdirectora del plantel, pierde la vida”, confirmó Fernández Montañez.

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Una de las estudiantes que presenció el ataque armado contó que estaban en clases cuando entró la maestra y, detrás de ella, unos muchachos, quienes “empezaron a correr y a aventar bombas”.

“Todos los muchachos nos metimos a los salones. Nuestros compañeros nos protegieron, metieron sillas y todo y nos dijeron que nos escondiéramos en una esquina”, relató.

En tanto, el Gabinete de Seguridad lamentó "el fallecimiento de una integrante del personal educativo" y expresó sus "condolencias a sus familiares, así como nuestra solidaridad con toda la comunidad educativa”.

“Tres personas lesionadas en estos hechos reciben atención médica y dos personas señaladas como responsables de la agresión ya fueron detenidas”, agregaron las autoridades federales.

El Gabinete de Seguridad subrayó que "las instituciones federales mantienen coordinación con las autoridades estatales y municipales para dar seguimiento al caso”.

En tanto, el gobierno de Coahuila mantiene coordinación con la Fiscalía, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Seguridad para atender a las familias y reforzar las acciones de prevención en planteles educativos.

De manera paralela, la Secretaría de Educación mantiene contacto con directivos, maestras, maestros, madres y padres de familia, a fin de brindar acompañamiento y atención a la comunidad escolar.