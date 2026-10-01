Seguridad

FGEC Confirma Asesinato de Subdirectora en Ataque a Secundaria 13 de Torreón

Presuntamente los hermanos responsables eran exalumnos por lo que la agresión estaría relacionada con sentimientos negativos a la escuela

Presuntamente los hermanos responsables eran exalumnos por lo que la agresión estaría relacionada con sentimientos negativos a la escuelaActualmente la FGEC investiga los hechos registrados en la Escuela Secundaria No. 13 del ejido La Unión. Foto: N+

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Actualmente la FGEC investiga los hechos registrados en la Escuela Secundaria No. 13 del ejido La Unión

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