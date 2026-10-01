El Fiscal General del Estado de Coahuila (FGEC), Federico Fernández Montañez, confirmó el asesinato de la subdirectora de la Escuela Secundaria No. 13 del ejido La Unión, en Torreón, después de la agresión cometida presuntamente por dos hermanos, exalumnos del plantel.

De acuerdo con la información proporcionada por la FGEC, además de la docente fallecida se reportan tres personas lesionadas, entre ellas dos alumnos, uno de los cuales se encuentra en estado grave.

Los primeros reportes indican que los exalumnos irrumpieron en la escuela y agredieron con machetes inicialmente a la subdirectora y posteriormente a alumnos y personal del plantel.

Los presuntos agresores fueron sometidos por habitantes del ejido La Unión y posteriormente entregados a las autoridades, quienes los pusieron a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.