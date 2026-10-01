Muere Mujer en Tampico; Presuntamente Fue Asesinada por su Hijo

Joven de 28 años de edad privó de la vida a su madre al apuñalarla; los hechos ocurrieron en la colonia Melchor Ocampo de Tampico, en el domicilio ubicado sobre la calle Francisco Medina Cedillo.

La víctima fue identificada por la Fiscalía General de Justicia de la zona sur como Bruna Patricia "M", de 58 años de edad, quien laboraba como conductora de la plataforma de transporte.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima y su pareja sentimental habían acudido previamente a un casino a divertirse. Al regresar a la vivienda, continuaron ingiriendo bebidas alcohólicas en compañía de su hijo, identificado como Gabriel Eduardo "B", de 28 años, quien padece el síndrome de Cornelia de Lange.

Posteriormente, se desató una discusión cuando la mujer le solicitó a su hijo que dejara de consumir alcohol.

Reaccionando con un arranque de ira, el agresor ingresó al inmueble, tomó un cuchillo de cocina y atacó a su madre por la espalda.

A pesar de la llegada de los paramédicos para brindarle los primeros auxilios, se confirmó que la mujer ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Elementos policiales acudieron al sitio y lograron la detención del presunto homicida. Según declaraciones de un tío del imputado, Gabriel Eduardo contaba con antecedentes de conducta violenta y en ocasiones anteriores ya había agredido físicamente a su madre, llegando a lesionarla previamente con unas tijeras.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica en las próximas horas.