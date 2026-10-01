Seguridad

Muere Mujer en Tampico; Presuntamente Fue Asesinada por su Hijo

A pesar de la llegada de los paramédicos para brindarle los primeros auxilios, se confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones

Muere Mujer en Tampico; Presuntamente Fue Asesinada por su HijoMuere Mujer en Tampico; Presuntamente Fue Asesinada por su Hijo. Foto: N+

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Una noche de copas terminó en tragedia en Tampico. Un joven con antecedentes violentos apuñaló a su madre, Bruna Patricia, tras una discusión.

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