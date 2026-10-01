Homicidios

Muere Hombre tras Ser Baleado durante un Asalto en el Centro de Tlaxcala

La Fiscalía investiga el ataque ocurrido en la calle Vicente Guerrero que provocó el fallecimiento de un masculino en el Hospital General del Estado

Asalto deja a una persona sin vida en Tlaxcala.Asalto deja a una persona sin vida en la colonia Centro. Foto: Facebook La bestia política Tlaxcala

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Asalto en la calle Vicente Guerrero de Tlaxcala termina con una víctima fatal. La Fiscalía promete justicia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+