Muere Hombre tras Ser Baleado durante un Asalto en el Centro de Tlaxcala

Un hombre perdió la vida luego de ser víctima de un presunto asalto sobre la calle Vicente Guerrero en la zona Centro de Tlaxcala.

La víctima se habría intentado resistir al robo por lo que el delincuente accionó su arma de fuego en su contra y procedió a darse a la fuga. El impactó alarmó a las personas que se encontraban cerca quienes se aproximaron para tratar de ayudar al afectado quien estaba tendido en la vialidad.

De inmediato dieron aviso al número de emergencias 9-1-1 por lo que arribó una ambulancia y personal de la Policía Municipal de Tlaxcala.

Un carril de la calle Vicente Guerrero permaneció acordonado mientras la víctima recibía atención prehospitalaria y se llevaba acabo la recolección de indicios; posteriormente fue trasladada a un nosocomio.

Fue hasta el 1 de octubre que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tlaxcala confirmó el fallecimiento del masculino quien fue lesionado de bala en la calle Vicente Guerrero, en la colonia Centro, del municipio referido.

Eso luego de recibir el reporte del deceso por parte del Hospital General del Estado de Tlaxcala, quien dio a conocer que derivado a su herida ya no logró sobrevivir.

Cabe destacar que la identidad del occiso permanece reservada, sin embargo, de manera extraoficial se dio a conocer que sus familiares se encuentran con él.

Elementos de la Policía de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) se trasladaron al nosocomio para realizar las diligencias correspondientes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) , a través del Ministerio Público ya investiga el caso como homicidio calificado para que sea juzgado conforme lo dicta la ley.

La autoridad reiteró su compromiso con llevar acabo las investigaciones correspondientes, con el objetivo de esclarecer los hechos y hacer cumplir la ley en contra de quien o quienes resulten responsables.

Con información de N+

MCS