Conflicto de Pareja Sería Razón de Multihomicidio de Familia en Montemorelos, NL

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó que el multihomicidio de una familia en el municipio de Montemorelos, habría ocurrido luego de una discusión entre la pareja, quienes fueron identificados como Cinthya Abigail Tamez, de 33 años, y Leodegario Moya, de 28 años de edad.

Javier Flores Saldívar, fiscal de Nuevo León, mencionó que un día antes de los hechos, aparentemente la familia tuvo una reunión en la que se consumieron bebidas alcohólicas, e incluso se utilizaron unos razers. Este dato pudo ser confirmado tras el cateo realizado esta mañana en el domicilio donde fueron localizados los cuerpos de un hombre y dos menores de edad, ya que en el lugar fueron encontradas varias botellas de productos embriagantes.

El fiscal también informó que durante el cateo fue localizada un pistola automática con la que presuntamente se realizó el cuádruple homicidio. Javier Flores mencionó que aparentemente esta arma sería un obsequio que le habrían hecho a la madre de familia, quien es señalada de haber asesinado a su pareja e hijos.

Autoridades señalaron que los casquillos localizados durante el cateo a esta propiedad, coinciden con los que fueron encontrados dentro de la camioneta de color rojo donde fue asesinada el hijo más pequeño y donde aparentemente la madre se quitó la vida.

Pese a que no se señaló cual fue la razón por la que se dio esta discusión, autoridades investigarán a fondo como ocurrieron los hechos. Será durante los próximos días cuando la Fiscalía de Nuevo León brinde más información al respectos sobre este multihomicidio registrado al sur del estado.