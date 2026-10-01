Homicidios

Conflicto de Pareja Sería Razón de Multihomicidio de Familia en Montemorelos, NL

La Fiscalía señaló que ya investigan a la madre como posible responsable de las cuatro ejecuciones

Casa de familia asesinadaAutoridades catearon la propiedad de la familia asesinada. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+