Homicidios

¿Qué Pasó en Torreón Hoy? Ataque en Secundaria de Coahuila Dejó Un Muerto

La víctima era la subdirectora del plantel; dos jóvenes, señalados como probables responsables de la agresión, fueron detenidos

Elementos de la policía acudieron al lugar de los hechosAutoridades acudieron al lugar de los hechos tras la agresión en una secundaria de Torreón. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+