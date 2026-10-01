¿Qué Pasó en Torreón Hoy? Ataque en Secundaria de Coahuila Dejó Un Muerto

Un ataque registrado este jueves en una escuela secundaria de Torreón, Coahuila, dejó una persona muerta, luego de que dos jóvenes ingresaron al plantel y agredieron a integrantes de la comunidad educativa.

El fiscal general del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó que la víctima mortal era la subdirectora de la escuela.

Las autoridades descartaron una balacera; el ataque fue perpetrado con un arma blanca. Tras la agresión, dos jóvenes fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades.

El fiscal estatal señaló que ambos son hermanos, por lo que se llevan a cabo las investigaciones para establecer su participación y determinar las responsabilidades correspondientes.

Al momento de la agresión, alumnos y profesores buscaron resguardarse dentro de los salones y colocaron escritorios para bloquear las puertas e impedir el ingreso de los atacantes.

El ataque dejó un saldo de una víctima mortal y cuatro heridos; entre estos últimos se encuentran dos docentes, un civil y un estudiante.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad informó que mantiene coordinación con las autoridades estatales y municipales de Coahuila para colaborar en las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en la secundaria de Torreón.

Asimismo, expresó sus condolencias a los familiares de la persona que perdió la vida y su solidaridad a la comunidad educativa afectada.

FBPT