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Primer Frente Frío Generará Lluvias en Tamaulipas: A Partir de Hoy 1 de Octubre de 2026

Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en la Zona Norte

Primer Frente Frío Generará Lluvias en Tamaulipas: A Partir de Hoy 1 de Octubre de 2026Primer Frente Frío Generará Lluvias en Tamaulipas: A Partir de Hoy 1 de Octubre de 2026. Foto: N+

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Fuertes lluvias y vientos de hasta 60 km/h en Tamaulipas. La Zona Norte es la más afectada.

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