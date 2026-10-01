Primer Frente Frío Generará Lluvias en Tamaulipas: A Partir de Hoy 1 de Octubre de 2026

Tamaulipas enfrentará un periodo de lluvias fuertes a intensas. Durante la madrugada y las primeras horas de este jueves se registraron chubascos y tormentas dispersas en distintos sectores de Nuevo Laredo. Aunque actualmente pueden presentarse periodos de menor actividad, el episodio de lluvias aún no concluye.

Un sistema frontal de lento desplazamiento, combinado con la abundante humedad disponible en la región, mantendrá condiciones inestables. Algunas tormentas podrían generar lluvias de moderadas a fuertes en periodos cortos, actividad eléctrica y acumulaciones variables, principalmente en sectores donde las precipitaciones se presenten de manera repetitiva. También existe posibilidad de alguna tormenta fuerte.

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Entre el 1 y el 4 de octubre, las condiciones de mayor atención se concentrarán principalmente en la Zona Norte, Zona Centro y la región Cañera, donde podrían registrarse acumulados de hasta 150 milímetros en algunas regiones.

Posteriormente, entre el 4 y el 8 de octubre, el mayor potencial de precipitaciones se desplazará hacia la Zona Centro, región Cañera y Zona Sur.

Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en la Zona Norte. En la Zona Centro, región Cañera y Zona Sur, las rachas alcanzarían entre 35 y 55 kilómetros por hora.

Además, Protección Civil mantiene vigilancia ante el ingreso del frente frío número 1 de la temporada, previsto para cruzar Tamaulipas entre el 3 y el 5 de octubre. Su paso podría generar un ligero descenso de las temperaturas y un evento de “norte” de ligero a moderado.

Ante este pronóstico, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar zonas inundadas y extremar precauciones en áreas bajas, así como cerca de ríos y arroyos.