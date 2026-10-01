Clima CDMX Mañana Viernes: Alertan por Lluvia Fuerte, Descargas Eléctricas y Granizo

Luego de las intensas lluvias que azotaron la Ciudad de México (CDMX) los últimos días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el clima adverso continuará mañana en la capital mexicana.

Ante ello, aquí en N+ te presentamos detalles del pronóstico del tiempo de este viernes 2 de octubre, con la finalidad de que tomes previsiones y las precipitaciones no te tomen por sorpresa.

De acuerdo con el SMN, organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), canales de baja presión e inestabilidad atmosférica mantendrán las afectaciones en la zona centro del país.

Por esa razón, habrá lluvias de diversa intensidad en CDMX, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Puebla.

Viernes 2 de octubre con lluvias y granizo

El Meteorológico Nacional detalló que mañana en la mañana se espera cielo medio nublado y ambiente fresco con presencia de bruma en la Ciudad de México.

Durante la tarde, ambiente templado a cálido y cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas).

Las precipitaciones, alertó, “podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo”.

Además, previó temperatura mínima de 12 a 14 grados y una máxima de 23 a 25 grados centígrados. Así como viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Temporal de lluvias en la CDMX

Esta semana, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina emitió un aviso especial por un temporal de lluvias del 30 de septiembre al lunes 5 de octubre en la capital mexicana.

“En este periodo se prevén lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento cercanas a 50 km/h. Se espera descenso gradual de las temperaturas, por lo que el ambiente será cada vez más fresco”, alertó.

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Recomendaciones

Ante la temporada de lluvias, la SGIRPC pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó guardar y proteger documentos personales (actas de nacimiento, escrituras, derechos agrarios, cartillas, entre otros) en bolsas de plástico o micas protectoras, o digitalizarlos y guardarlos en una memoria USB.

SPB