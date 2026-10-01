Pronóstico del tiempo

Clima CDMX Mañana Viernes: Alertan por Lluvia Fuerte, Descargas Eléctricas y Granizo

Las condiciones meteorológicas adversas continuarán en la capital mexicana; aquí todos los detalles del pronóstico del tiempo

Fuerte lluvia azota la CDMX el 30 de septiembre 2026. Foto: CuartoscuroFuerte lluvia azota la CDMX el 30 de septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+