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Plan Marina Activa Puente Aéreo y Buque por Huracán Rachel y Efectos de Polo

La Secretaría de Marina-Armada de México implementa acciones en estados como Sonora y Baja California Sur para atender a la población afectada por los ciclones

Personas observan cómo rompen las olas en la playa de San Francisco tras el paso del huracán Polo en Sonora, el 29 de septiembre de 2026. Foto: ReutersPersonas observan cómo rompen las olas en la playa de San Francisco tras el paso del huracán Polo en Sonora, el 29 de septiembre de 2026. Foto: Reuters

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