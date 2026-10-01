Plan Marina Activa Puente Aéreo y Buque por Huracán Rachel y Efectos de Polo

Ante la presencia del huracán Rachel en el Pacífico mexicano y luego de las afectaciones que dejó el paso del ciclón Polo, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) implementó acciones para atender a la población y evitar mayores daños.

Informó que en Sonora, luego del impacto de Polo, se estableció un puente aéreo mediante un helicóptero MI-17, a través del cual personal naval entregó 200 despensas y cerca de 700 litros de agua potable en el poblado de Las Guásimas.

La dependencia también afirmó que mantiene activo el Plan Marina en su Fase de Auxilio en dicha entidad, mediante el despliegue de más de 4 mil 878 elementos navales.

Dicho personal “continúa realizando labores de reconocimiento, auxilio, evacuación preventiva, traslado de personas, limpieza de vialidades y retiro de escombros, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno”, dijo.

De igual manera, dio a conocer que el Buque de Apoyo Logístico “Isla Tiburón” llegó a la Octava Zona Naval, en Topolobampo, Sinaloa, con mil 600 despensas, tres vehículos, maquinaria pesada como retroexcavadoras y más de 4 mil litros de agua potable, recursos destinados a fortalecer las labores de apoyo y atención a la población afectada.

Por otra parte, ante la presencia de Rachel en el litoral del Pacífico, la Décima Sexta Zona Naval también implementó el Plan Marina en su Fase de Auxilio.

Desplegó una Brigada de Respuesta ante Emergencias (BRE) y vehículos en las zonas afectadas.

Actualmente Rachel, huracán de categoría 2, se localiza a 370 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 420 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

De acuerdo con la Semar, la Vigésima Zona Naval activó por su parte el Plan Marina en su Fase de Prevención.

En tanto, personal naval supervisa albergues ubicados en Santa María Huatulco, Pluma Hidalgo y San Miguel del Puerto, Oaxaca.

Asimismo, como medida precautoria, la Marina ordenó el cierre de puerto a la navegación mayor en Manzanillo, Colima, y San Blas, Nayarit; así como a la navegación menor en Puerto Vallarta, Jalisco.

“La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, mantiene una estrecha coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno y continúa con el monitoreo de las condiciones meteorológicas, a fin de fortalecer las acciones de prevención, auxilio y atención a la población que pudiera resultar afectada”, apuntó.

SPB