Sociedad

Familias Tendrán que Ser Reubicadas Según Reporte de Protección Civil de Xalapa

Las autoridades detallaron se contempla entre 50 y 60 personas en riesgo incluidos adultos y menores

10 Familias Tendrán que Ser Reubicadas Según Reporte de Protección Civil en Xalapa tras Inundaciones10 familias tendrán que ser reubicadas según el reporte de Protección Civil en Xalapa tras inundaciones. Foto: N+

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Inundaciones en Xalapa dejan 10 familias en riesgo. Protección Civil alerta sobre daños en colonias Veracruz, Cerro Colorado y UnePRI.

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