Familias Tendrán que Ser Reubicadas Según Reporte de Protección Civil de Xalapa

Según datos preliminares de las autoridades locales, son al menos 10 familias de Xalapa que deberán ser reubicadas debido a que sus viviendas presentan daños o se encuentran en zonas de riesgo tras las lluvias extraordinarias registradas esta semana.

De acuerdo con el censo preliminar de la Dirección Municipal de Protección Civil, los casos de daños se concentran principalmente en las colonias Veracruz, Cerro Colorado y UnePRI, donde se registraron deslizamientos de tierra.

La estimación inicial contempla entre 50 y 60 personas en riesgo incluidos adultos y menores. Protección Civil continúa con los censos en 25 de las 32 colonias afectadas por las lluvias, con el objetivo de documentar daños.

Tras las lluvias en Xalapa, hasta el momento se reportan 2 personas fallecidas, entre ellas una joven quien perdió la vida al interior de una tienda en San Bruno.