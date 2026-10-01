Seguridad

Detienen en Tonalá, Jalisco, a Hombre Estadounidense Buscado en California

El sujeto de Estados Unidos es acusado por el delito de distribución de sustancias controladas

EstadounidenseDetuvieron a un estadounidense en Tonalá, Jalisco, que era buscado en California. Foto: Policía de Jalisco

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Detienen en Jalisco a Rubén ‘N’, buscado en California por distribución de drogas. Fue localizado en Tonaltecas II tras una intensa movilización policial

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