Detienen en Tonalá, Jalisco, a Hombre Estadounidense Buscado en California

Tras una movilización por parte de policías de Jalisco, fue detenido Rubén ‘N’, un ciudadano estadounidense que era buscado en San Diego, California, por el delito de distribución de sustancias controladas.

Rubén ‘N’ era buscado desde 2022, y fue localizado en la colonia Tonaltecas II; el sujeto contaba con una orden de aprehensión, además había entrado a México con procesos legales vigentes.

“Nos compartieron que al señalado durante un proceso penal, se le había instalado un brazalete de libertad condicional que, aparentemente, removió para intentar ocultarse en este país”, informó Juan González Castañeda, Comisario General de la Secretaría de Seguridad.

Después de la movilización por tierra y aire, se logró la detención del sujeto, quien fue remitido al Instituto Nacional de Migración para que fuera trasladado al Aeropuerto Internacional de Guadalajara y enviado a Estados Unidos, donde continuarán sus procesos legales.

“Estamos tratando de cumplimentar una orden de captura. Estuvimos trabajando con los drones desde las 4:00 de la mañana y afortunadamente comentan que ya está un objetivo resguardado”, manifestó Juan Pablo Hernández, Secretario de Seguridad Jalisco.

Cabe señalar que desde diciembre de 2025, la Policía de Jalisco ha detenido en el estado a 19 objetivos prioritarios de Estados Unidos por diferentes delitos como homicidios, distribución de drogas, tráfico de armas y fraudes con criptomonedas.