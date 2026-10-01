Sociedad

Siapa Amplía el Listado de Colonias con Descuento por Mala Calidad del Agua

La medida será publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco; algunas de la colonias contempladas son El Sauz, Altosur y El Recodo

agua sucia en JaliscoCientos de colonias han tenido problemas con la calidad del agua en la ZMG. Foto: N+

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Nuevas colonias en Jalisco recibirán un 80% de descuento en el agua. El listado completo estará disponible en la página del Siapa.

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