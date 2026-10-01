Siapa Amplía el Listado de Colonias con Descuento por Mala Calidad del Agua

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) amplió la lista de colonias con descuentos por la mala calidad del agua; la medida se aplicará para los meses de septiembre y octubre una vez que se publique en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.

En total, serán 342 colonias las que reciban la deducción; 86 de ellas ya estaban contempladas anteriormente. Las recién aprobadas son resultado de la revisión del segundo listado otorgado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y municipios que forman parte del organismo. El descuento del 80% se aplicará de manera automática en los recibos correspondientes.

Guadalajara pasó de 80 a 199 colonias; entre ellas están la 1 de Mayo, Arandas, Balcones de Oblatos, Circunvalación Belisario y Federalismo. En Tlaquepaque serán 81, entre las que se contemplan el Álamo Industrial, Altosur, El Sauz, Infonavit Miravalle y Jardines de la Paz.

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Mientras que en Tonalá, 11 colonias serán acreedoras del descuento. Las que se agregaron son Colinas de San Carlos, Lomas del Camichín y El Recodo.

En Zapopan, serán 49 colonias con descuento, entre ellas Marcelino García Barragán, Valdepeñas, San Gonzalo y Zoquipan. El listado completo lo puede consultar en la página del Siapa o sus redes sociales.