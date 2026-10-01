Volcadura de Autobús de Pasajeros Deja Lesionados en la Carretera México-Tuxpan

Un autobús de pasajeros de la Línea Conexión protagonizó una volcadura sobre la carretera federal México–Tuxpan, en el tramo que comunica Xicotepec con La Ceiba en el estado de Puebla.

El accidente ocurrió a la altura de Jalapilla, donde el conductor perdió el control en una zona de curvas, provocando que la unidad terminara volcada y atravesada sobre la carpeta asfáltica.

Testigos dieron aviso al número de emergencias 9-1-1 por lo ambulancias se movilizaron al sitio mientras que autoridades viales abanderaron el sitio, cabe destacar que la unidad bloqueó ambos carriles de la carretera federal México-Tuxpan.

El incidente dejó varias personas lesionadas, quienes fueron atendidas por cuerpos de emergencia y trasladadas al Hospital del IMSS de La Ceiba.

Minutos después, en la misma zona, se registró un segundo accidente por alcance entre un automóvil y una unidad del transporte público; en este caso solo se reportaron daños materiales.

Autoridades pidieron extremar precauciones, debido a que la lluvia mantiene mojada la carretera y reduce las condiciones de adherencia y visibilidad.

La zona permaneció cerrada durante varios minutos en espera de grúa para el retiro de la unidad siniestrada.

Por otro lado, el Periférico Ecológico a la altura de la carretera federal a Atlixco y con sentido hacia Cuautlancingo permaneció cerrado por varias horas debido a un accidente.

El conductor de un tráiler se volcó y quedó obstruyendo los carriles, por lo que elementos de Proximidad Vial y bomberos acudieron a atender la emergencia. Mientras paramédicos le brindaban los primeros auxilios al chofer que resultó con golpes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Un Tráiler Chocó contra Barrera de Contención y Volcó en Periférico de Puebla

Los primeros reportes indican que el operador manejaba a exceso de velocidad y en una curva perdió el control; esto ocasionó que derrapara y chocará contra la barrera de contención para después volcarse.

Los cuerpos de emergencia llevaron a cabo control y mitigación de riesgos. la vialidad estuvo cerrada por varias horas.

Con información de N+

MCS