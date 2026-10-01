Accidentes

Volcadura de Autobús de Pasajeros Deja Lesionados en la Carretera México-Tuxpan

El accidente dejó bloqueados los carriles en el tramo que comunica Xicotepec con La Ceiba a la altura de Jalapilla mientras retiran la unidad

Accidente de autobús de pasajeros en Xicotepec, Puebla.Volcadura de autobús de pasajeros en Xicotepec. Foto: Facebook Huauchinango Pueblo Magico

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Un autobús de la Línea Conexión volcó en la carretera México-Tuxpan, causando lesiones y bloqueos. La lluvia reduce la visibilidad por lo que autoridades piden extremar precauciones.

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