Accidentes

Pemex Atiende Conato de Incendio en Dos Bocas, Tabasco

Mediante un comunicado, informó que el incidente se produjo durante la madrugada de este jueves 1 de octubre de 2026

Pemex Atiende Conato de Incendio en Dos Bocas, TabascoBatería de Separación Litoral en Dos Bocas, Tabasco, Pemex

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Durante la madrugada, Pemex enfrentó un conato de incendio en Dos Bocas.

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