Pemex Atiende Conato de Incendio en Dos Bocas, Tabasco

Se registró un conato de incendio en la Batería de Separación Litoral ubicada en Dos Bocas, Tabasco, de acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex).

Mediante un comunicado, informó que el incidente se produjo durante la madrugada de este jueves 1 de octubre de 2026 cuando se realizaba un evento operativo para evitar el cierre de pozos productores de la Región Marina Suroeste.

Pemex detalló que al derivar el flujo controlado de gas al quemador, el cual es un dispositivo de seguridad ante estos eventos, se presentó un sobrecalentamiento en el área, lo que provocó un conato de incendio en el pastizal seco alrededor del quemador.

Ante ello, se activaron de inmediato las medidas de seguridad y el conato de incendio del pastizal fue extinguido por el equipo de bomberos ubicado en la Terminal Marítima Dos Bocas, sin que se reportaran afectaciones al personal ni a las instalaciones.

Pemex además informó que luego de controlar la situación, las operaciones continúan de manera normal.